Кормление ворон у подъезда может обернуться крупным штрафом
Жителям России грозит штраф до пяти тысяч рублей за кормление ворон возле дома. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Олесю Чернокову.
Она пояснила, что основанием для взыскания служит нарушение местных правил благоустройства, если действие приводит к загрязнению двора. Сумма может составить от трёх до пяти тысяч рублей. Специалист уточнила, что наказание могут применить по статьям 6.3 и 8.2 КоАП РФ. Эти нормы касаются нарушения санитарно-эпидемиологических требований и несоблюдения правил обращения с отходами.
Прямого запрета на кормление птиц во дворах или на общественных территориях в законе нет. Юрист отметила, что если процесс не носит систематический характер, не вредит экологии и не создаёт беспорядок, то государственные органы, скорее всего, не станут реагировать.
