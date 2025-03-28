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«Не плачь, а то отдам роль другой»: звезда Рейнольдс 500 дублей заставлял дочь материться в «Дэдпуле и Росомахе»

Райан Рейнольдс 500 дублей заставлял дочь материться в фильме и довел ее до слез
Райан Рейнольдс (Фото: Instagram* @vancityreynolds)

Райан Рейнольдс (Фото: Instagram* @vancityreynolds)

Райан Рейнольдс заставил свою семилетнюю дочь повторять матерные слова для фильма около 500 раз, заставив ребенка расплакаться. «Казус» случился во время съемок «Дедпула и Росомахи». Дочка известного актера снялась в картине, но, видимо, никто ее не предупредил, что надо будет говорить нецензурщину.
Райан ситуацию с дочкой не скрывал, даже скорее высмеивал: он сам рассказал о «бесконечных повторных дублях» в записи комментария к фильму. Посмотреть клип можно на YouTube-канале «Nerdist».

В новом хите Рейнольдса его дочь должна была сказать фразу про «половой орган Росомахи во рту» — не самые нежные слова для ребёнка. Девочка упиралась, плакала, но отец настоял, пригрозив отдать роль другой актрисе. В итоге она сдалась, хотя каждый дубль давался с трудом: процесс затянулся примерно на 500 попыток.

Фото: кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха» (2024)

Успех фильма не спас Райана от волны критики — зрители назвали его методы жёсткими. Сам актёр отшутился, предложив вручить ему награду «отец года» за такой необычный подход к воспитанию. Рейнольдс отметил, что не каждый родитель даст ребенку «свободу» нецензурно выражаться, как это сделал он.

История оставила поклонников звезды в смешанных чувствах.

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«Он сходит с ума»: победитель «Битвы экстрасенсов» про сделку Моргенштерна* с дьяволом
Краснов: Моргенштерн* заключил сделку с дьяволом и теперь сходит с ума
27 марта 2025, 21:42

Алишер Моргенштерн* (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Певец Алишер Моргенштерн* заключил сделку с дьяволом, заявил в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой победитель «Битвы экстрасенсов» Артем Краснов. Она задала ему вопрос, кто, по его мнению, из звезд отечественного шоубиза заключил сделку с дьяволом.
«Причем я это говорил еще до «Битвы [экстрасенсов]». Я где-то в соцсетях высказывался, вот, мол, очень яркий пример и посмотрите, что с ним будет. И недавно наткнулся на видео, как он в слезах сходит с ума», — прокомментировал Краснов.
О Моргенштерне* и его творчестве нелестно высказывались российские политики и блогеры. Отмечалось, что в его песнях много тематики, связанной с запрещенными веществами.

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#мир
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«Любить или быть любимой?»: звезда «Дома-2» рассказала о новом ухажере
Участница «Дома-2» Марина Африкантова рассказала о новом ухажёре
27 марта 2025, 21:26

Марина Африкантова (Фото: Instagram*/marina_afrika)

Звезда телестройки «Дом-2» Марина Африкантова познакомилась с ухажером, с которым, по словам знаменитости, они похожи как две капли воды. Об этом она написала в социальных сетях.
«Если бы нужно было выбирать — любить или быть любимой? Я бы выбрала быть любимой и влюбилась бы в отношение мужчины ко мне», — заявила девушка.
Она добавила, что мужчина работал и не пил, а рабочий созвон у него произошел аж в четыре утра. Африкантова подчеркнула, что испытывает «нереальные эмоции», однако не загадывает наперед. При этом она также рассказала, что мужчина приглашал ее во Вьетнам и даже купил билет, но затем улетел в Австралию для восстановления кредитки. Африкантовой, с ее слов, было грустно, но она переключилась на свои желания.

«И знаете что произошло? Ночью мне приходит сообщение: «Марина, я думаю, прилететь к тебе обратно в Таиланд». И он вернулся», — заключила Африкантова.
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«Меня преследуют»: Егор Крид пожаловался на слежку
Певец Крид заявил, что его преследует поклонница
27 марта 2025, 20:43

Егор Крид (фото: Телеграм @egorkreed)

Певец Егор Крид признался, что у него есть поклонница, которая преследовала его не только по всей России, но и за ее пределами. По его словам, после недавно проведенной беседы девушка успокоилась и пока не давала о себе знать.
«У меня есть одна фанатка, которая меня преследует практически всегда. Она находит мои координаты, знает, где я появлюсь», — поделился артист в беседе с Общественной Службой Новостей.
Крид добавил, что однажды его пригласили на мероприятие в Дубае в качестве ведущего. Сталкерша смогла найти его даже там.
«Как она смогла найти это место и район, в котором мы остановились — до сих пор диву даюсь. Она пыталась попасть ко мне в номер», — отметил певец.
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#шоу-бизнес
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«Я сидела в эфире голая»: Яна Поплавская вспомнила курьезный случай на съемках
Яна Поплавская вспомнила курьезный случай на съемках
27 марта 2025, 19:05

Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Яна Поплавская вспомнила один из самых курьезных моментов своей карьеры, передает «Жизнь». Во время съемок программы «Времечко» костюм телеведущей буквально развалился в прямом эфире, оставив ее перед камерами без верхней одежды.
«Это был настоящий кошмар. Мне выдали красивый шёлковый костюм напрокат, но топ оказался слишком большой. В последний момент режиссер уговорил меня снять лифчик, пообещав, что под пиджаком ничего не видно», — пояснила актриса.

По ее словам, во время эфира пуговица пиджака оторвалась, топ сполз, и ведущая осталась с обнаженной грудью перед камерами. Поплавская утверждает, что она продолжила читать текст, словно ничего не случилось. В это время коллеги смеялись над ней, что оскорбило артистку.

После этого эфира Яна долго не могла успокоиться.

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#режиссёр
#актриса
#одежда
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Обвинение запросило для Депардье полтора года тюрьмы по делу о домогательствах
27 марта 2025, 18:21

Жерар Депардье (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Полтора года условно запросила французская прокуратура по делу о домогательствах для актера Жерара Депардье. Об этом проинформировали журналисты TF1.
Также обвинители потребовали штраф в 20 тысяч евро, испытательный срок на три года, компенсацию гражданским сторонам процесса, принудительное лечение у психолога и зарегистрировать знаменитость в реестре сексуальных преступников.

Перед этим депутат Госдумы от «Справедливой России» Сергей Миронов призывал лишить российского гражданства Жерара Депардье. Парламентарий назвал звезду «жмотом» и отметил, что артист решил приехать в Россию после того, как во Франции ввели налог на богатых. Миронов подчеркнул, что в России к Депардье «душевно отнеслись».

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#мир
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