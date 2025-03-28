«Не плачь, а то отдам роль другой»: звезда Рейнольдс 500 дублей заставлял дочь материться в «Дэдпуле и Росомахе»

Райан Рейнольдс (Фото: Instagram* @vancityreynolds)
Райан Рейнольдс заставил свою семилетнюю дочь повторять матерные слова для фильма около 500 раз, заставив ребенка расплакаться. «Казус» случился во время съемок «Дедпула и Росомахи». Дочка известного актера снялась в картине, но, видимо, никто ее не предупредил, что надо будет говорить нецензурщину.
Райан ситуацию с дочкой не скрывал, даже скорее высмеивал: он сам рассказал о «бесконечных повторных дублях» в записи комментария к фильму. Посмотреть клип можно на YouTube-канале «Nerdist».
В новом хите Рейнольдса его дочь должна была сказать фразу про «половой орган Росомахи во рту» — не самые нежные слова для ребёнка. Девочка упиралась, плакала, но отец настоял, пригрозив отдать роль другой актрисе. В итоге она сдалась, хотя каждый дубль давался с трудом: процесс затянулся примерно на 500 попыток.
Успех фильма не спас Райана от волны критики — зрители назвали его методы жёсткими. Сам актёр отшутился, предложив вручить ему награду «отец года» за такой необычный подход к воспитанию. Рейнольдс отметил, что не каждый родитель даст ребенку «свободу» нецензурно выражаться, как это сделал он.
История оставила поклонников звезды в смешанных чувствах.
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В новом хите Рейнольдса его дочь должна была сказать фразу про «половой орган Росомахи во рту» — не самые нежные слова для ребёнка. Девочка упиралась, плакала, но отец настоял, пригрозив отдать роль другой актрисе. В итоге она сдалась, хотя каждый дубль давался с трудом: процесс затянулся примерно на 500 попыток.
Фото: кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха» (2024)
Успех фильма не спас Райана от волны критики — зрители назвали его методы жёсткими. Сам актёр отшутился, предложив вручить ему награду «отец года» за такой необычный подход к воспитанию. Рейнольдс отметил, что не каждый родитель даст ребенку «свободу» нецензурно выражаться, как это сделал он.
История оставила поклонников звезды в смешанных чувствах.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева