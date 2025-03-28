«Травка и алкоголь в лошадиных дозах»: Нарколог оценил перспективы Паши Техника выйти из комы

Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)
Нарколог Василий Шуров дал жёсткий прогноз о состоянии рэпера Паши Техника, который впал в кому из-за передозировки. Свое мнение о состоянии певца и оценку ситуации врач выразил в беседе с Life.ru.
Паша Техник попал в больницу в Таиланде, где его подключили к аппарату ИВЛ — без этого была опасность, что он бы просто перестал дышать.
Эксперт Шуров объяснил, что рэпер, похоже, сам довёл себя до такого состояния, увлекаясь седативными наркотиками. И ведь это уже не первый раз — передозы случаются с ним ежегодно. Также стоит учитывать, что в Таиланде достать можно «что угодно», и недорого.
Пока аппараты поддерживают его жизнь, но что будет дальше, зависит от результатов токсикологической экспертизы.
Ранее бывшая жена рэпера и его менеджер подтвердили, что музыкант находится в критическом состоянии и введен в искусственную кому.
Читайте также:
Выяснились дата и время прощания с ведущим «Царя горы»
«Не плачь, а то отдам роль другой»: звезда Рейнольдс 500 дублей заставлял дочь материться в «Дэдпуле и Росомахе»
Россияне возмутились заселению в соседнюю с ними квартиру 13 гастарбайтеров
Эксперт Шуров объяснил, что рэпер, похоже, сам довёл себя до такого состояния, увлекаясь седативными наркотиками. И ведь это уже не первый раз — передозы случаются с ним ежегодно. Также стоит учитывать, что в Таиланде достать можно «что угодно», и недорого.
Пока аппараты поддерживают его жизнь, но что будет дальше, зависит от результатов токсикологической экспертизы.
Песков заявил, что в Кремле ознакомились с обращением Гуцул к Путину
«В основном, Техник употребляет Ксанокс — это достаточно сильный транквилизатор. Он любит травку в неограниченных количествах. Употребляет алкоголь в лошадиных дозах. Даже сочетание этих трёх вещей может вызвать кому. А с учётом того, что там есть всё и за копейки, он мог употребить всё что угодно. Он парень небрезгливый», — пояснил врач.Шуров отметил, что если Паша очнётся, то врачи оценят, насколько сильно пострадал его мозг. Сам эксперт видит немало шансов на хороший исход.
Ранее бывшая жена рэпера и его менеджер подтвердили, что музыкант находится в критическом состоянии и введен в искусственную кому.
Читайте также:
Выяснились дата и время прощания с ведущим «Царя горы»
«Не плачь, а то отдам роль другой»: звезда Рейнольдс 500 дублей заставлял дочь материться в «Дэдпуле и Росомахе»
Россияне возмутились заселению в соседнюю с ними квартиру 13 гастарбайтеров
Мария Моисеева