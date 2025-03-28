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«Травка и алкоголь в лошадиных дозах»: Нарколог оценил перспективы Паши Техника выйти из комы

Нарколог Шуров: У Паши Техника есть шанс выйти из комы после передозировки
Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)

Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)

Нарколог Василий Шуров дал жёсткий прогноз о состоянии рэпера Паши Техника, который впал в кому из-за передозировки. Свое мнение о состоянии певца и оценку ситуации врач выразил в беседе с Life.ru.
Паша Техник попал в больницу в Таиланде, где его подключили к аппарату ИВЛ — без этого была опасность, что он бы просто перестал дышать.

Эксперт Шуров объяснил, что рэпер, похоже, сам довёл себя до такого состояния, увлекаясь седативными наркотиками. И ведь это уже не первый раз — передозы случаются с ним ежегодно. Также стоит учитывать, что в Таиланде достать можно «что угодно», и недорого.

Пока аппараты поддерживают его жизнь, но что будет дальше, зависит от результатов токсикологической экспертизы.

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«В основном, Техник употребляет Ксанокс — это достаточно сильный транквилизатор. Он любит травку в неограниченных количествах. Употребляет алкоголь в лошадиных дозах. Даже сочетание этих трёх вещей может вызвать кому. А с учётом того, что там есть всё и за копейки, он мог употребить всё что угодно. Он парень небрезгливый», — пояснил врач.
Шуров отметил, что если Паша очнётся, то врачи оценят, насколько сильно пострадал его мозг. Сам эксперт видит немало шансов на хороший исход.

Ранее бывшая жена рэпера и его менеджер подтвердили, что музыкант находится в критическом состоянии и введен в искусственную кому.

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#музыкант
Путин назначил генерал-майора Гудкова заместителем командующего ВМФ РФ
28 марта 2025, 00:52

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Михаила Гудкова на должность заместителя командующего Военно-морским флотом РФ. Об этом сообщает ТАСС.
О своем решении президент РФ объявил на встрече с моряками АПЛ «Архангельск».

«Поскольку и министр (обороны), и начальник Генштаба считают, что ваш опыт нужно тиражировать на другие подразделения, мной принято решение перевести вас на другую должность, повысить уровень вашей ответственности. Вы назначаетесь заместителем командующего Военно-морскими силами Российской Федерации», — сказал Владимир Путин Гудкову.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спуск на воду АПЛ «Пермь», вооруженной гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», — большое этапное событие в развитии ВМФ.

27 марта также сообщалось, что глава административного департамента Минсельхоза Ирина Тарасова назначена руководителем «Российского экологического оператора» (РЭО). Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Михаил Мишустин. Пост ранее занимал Денис Буцаев, которого назначили замминистра по вопросам экологии и природным ресурсам.

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Выяснились дата и время прощания с ведущим «Царя горы»
Прощание с актером и ведущим Веселкиным состоится в РАМТе 29 марта
28 марта 2025, 00:05

Алексей Веселкин (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Прощание с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным, ведущим телепрограммы «Царь горы», состоится 29 марта в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). Информацию о времени панихиды и места захоронения ведущего передает ТАСС.
«Гражданская панихида состоится в РАМТе в субботу, 29 марта с 11:00 до 13:00. Алексей Веселкин будет похоронен на Троекуровском кладбище», — объяснил представитель театра.
Утром 27 марта на официальном сайте театра опубликовали информацию о гибели Веселкина. Ему было 63 года. Алексей Веселкин вел популярные телешоу, такие как «До 16 и старше», «Детский час», «Царь горы». Коллега артиста, актер Алексей Мясников, назвал его жизнерадостным человеком, для которого театр всегда оставался главным делом.

Уточняется, что тело артиста нашла его супруга — мужчина скончался в своей квартире на Пятницком шоссе в Москве в ночь с 26 на 27 марта.

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#смерть
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В подмосковных больницах в этом году запустили 26 единиц тяжёлого оборудования
27 марта 2025, 22:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковных медицинских учреждениях с начала года уже заработало 26 единиц тяжёлой медтехники. Две из них запустили 27 марта в Рузской и Королёвской больницах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Для качественной диагностики продолжаем закупать цифровое оборудование в наши медорганизации. С начала года в больницы региона поставили уже 26 единиц тяжёлого оборудования более чем на 884 млн рублей. Сегодня начали работать флюорограф в Рузской больнице и маммограф в Королёвской. Новые аппараты установлены взамен устаревшего оборудования», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
На новом флюорографе в поликлинике Рузы будет проводят порядка 50 исследований в сутки, а на маммографе в поликлинике филиала «Юбилейный» в Королёве – 32. Диагностика бесплатная, по полису ОМС, по направлению лечащего врача.

Как отметили в министерстве, оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

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#нацпроекты
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Стало известно, в каком возрасте россияне съезжают от родителей
Исследование: в среднем россияне съезжают от родителей в 26 лет
27 марта 2025, 21:02

Фото: istockphoto/standret

В среднем россияне съезжают от родителей примерно в 26 лет, при этом большинство (41%) — в съемную квартиру. К соответствующим выводам пришло исследование «СберСтрахование». При этом 12% опрошенных заявили, что съезжать и вовсе не нужно, так как лучше жить всем вместе.
«Вместе с тем 76% респондентов считают ипотеку наиболее доступным вариантом обзавестись собственным жильем молодой семье, при этом 53% из них подчеркнули ценность финансовой помощи со стороны родителей. К возможности накопить на покупку собственного жилья без кредитов склоняются 6% респондентов, а получить его от государства — 5%», — пишут «Известия», ознакомившиеся с данными исследования.
В то же время опрос Level Group показал, что каждый десятый россиянин предпенсионного возраста мечтает переехать, но не имеет такой возможности. Как отмечает «Газета.Ru», изучившая результаты опроса, 15% хотят переехать в другой регион, 9% — за город, а 4% — в другую страну. Большинство ожидающих пенсии респондентов (53%) не хотят и не намерены куда-либо переезжать.
«Те, кто планируют переехать на пенсии, чаще всего выбирают для жизни Москву и Подмосковье (38% опрошенных) и Санкт-Петербург (26%). Каждый пятый (20%) планирует переезд в Крым, а каждый десятый (10%) — в города Краснодарского края», — говорится в материале.
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HR-эксперт раскрыла, как справиться с выгоранием

Большинство россиян признались в эмоциональной зависимости от обстановки на работе

Стало известно, какие продукты чаще всего покупают россияне
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HR-эксперт раскрыла, как справиться с выгоранием
HR-эксперт Алексеева: в борьбе с выгоранием помогут границы в работе и отдых
27 марта 2025, 20:57

Фото: istockphoto/fizkes

В борьбе с профессиональным выгоранием помогут границы в отношениях с руководством и клиентами, а также длительный отдых или временный переход на гибкий график работы. Об этом заявила HR-директор коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Анастасия Алексеева. По ее словам, восстановлению помогут прогулки экскурсии, спорт и массажные процедуры.
«Первое, о чем стоит задуматься, — необходимость расставить с руководством и клиентами границы. Безусловно, случаются неотложные внеплановые задачи и ситуации, которые вытекают из специфики профессии, но они не должны становиться системой», — пояснила эксперт в беседе с «Известиями».
Тем временем аналитики Группы Ренессанс Страхование и hh.ru выяснили, что 63% россиян не откладывают деньги на будущее своих детей. Как пишет «Газета.Ru», изучившая данные исследования, при этом 67% опрошенных считают, что если у родителей есть возможность купить детям жилье или оплатить первоначальный взнос, то желательно это сделать. А 23% считают такой шаг и вовсе обязательным.
«Опрос также выявил, что деньги на будущее детей чаще откладывают отцы (44%), тогда как среди женщин таковых 34%. Мужчины также чаще откладывают более крупные суммы. Например, суммами в размере 10-30 тыс. руб. детскую копилку пополняют 8% опрошенных женщин и 13% респондентов-мужчин», — говорится в материале.
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