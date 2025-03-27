«Не стыдно, она там красивая»: ​Павел Деревянко отреагировал на слив ​секс-видео ​и пояснил, пойдет ли в полицию

Павел Деревянко (Фото: Instagram* @pablo_derevyanko)
Павел Деревянко рассказал о краже интимного видео его невесты Зои Фуць в деталях, передает телеканал «360.ru». Актер поделился своей реакцией на произошедшее и ответил на вопрос, пойдёт ли в полицию после такого скандала.
Мошенники накануне взломали аккаунт Деревянко и начали рассылать его друзьям просьбы о деньгах.
Паре пришлось столкнуться с шантажом — преступники требовали выкуп, однако «ожидаемой» реакции не последовало. Напротив, невеста Деревянко записала ролик и предупредила других о взломе аккаунта.
Деревянко признался, что он совсем не смущается слитого видео и не видит в факте его существования ничего странного. В конце концов, это — личное между любящими друг друга людьми. И ничего слишком «постыдного» на записи нет.
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«Негодяи от моего имени писали по тем номерам, которые там нашли. С помощью искусственного интеллекта смоделировали голос, похожий на мой, и отправляли голосовые сообщения», — говорил Павел, подтверждая информацию об использовании аферистами ИИ.Среди обманутых оказался даже бывший водитель актёра. Хакеры также добрались до личных файлов актера, украв интимное видео с Зоей.
Паре пришлось столкнуться с шантажом — преступники требовали выкуп, однако «ожидаемой» реакции не последовало. Напротив, невеста Деревянко записала ролик и предупредила других о взломе аккаунта.
Павел Деревянко и Зоя Фуць (Фото: кадр видео Instagram* @zoi.futs)
Деревянко признался, что он совсем не смущается слитого видео и не видит в факте его существования ничего странного. В конце концов, это — личное между любящими друг друга людьми. И ничего слишком «постыдного» на записи нет.
«Видео с моей невестой Зоей утекло… Мне не стыдно, она там очень красивая. Но ей неприятно», — отметил актер.В полицию он обращаться не собирается — считает, что найти хакеров всё равно не удастся. Что случилось, того уже не изменишь.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева