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«Не стыдно, она там красивая»: ​Павел Деревянко отреагировал на слив ​секс-видео ​и пояснил, пойдет ли в полицию

Павел Деревянко ответил на слив интимной записи и пояснил, пойдет ли в полицию
Павел Деревянко (Фото: Instagram* @pablo_derevyanko)

Павел Деревянко (Фото: Instagram* @pablo_derevyanko)

Павел Деревянко рассказал о краже интимного видео его невесты Зои Фуць в деталях, передает телеканал «360.ru». Актер поделился своей реакцией на произошедшее и ответил на вопрос, пойдёт ли в полицию после такого скандала.
Мошенники накануне взломали аккаунт Деревянко и начали рассылать его друзьям просьбы о деньгах.

«Негодяи от моего имени писали по тем номерам, которые там нашли. С помощью искусственного интеллекта смоделировали голос, похожий на мой, и отправляли голосовые сообщения», — говорил Павел, подтверждая информацию об использовании аферистами ИИ.
Среди обманутых оказался даже бывший водитель актёра. Хакеры также добрались до личных файлов актера, украв интимное видео с Зоей.

Паре пришлось столкнуться с шантажом — преступники требовали выкуп, однако «ожидаемой» реакции не последовало. Напротив, невеста Деревянко записала ролик и предупредила других о взломе аккаунта.

Павел Деревянко и Зоя Фуць (Фото: кадр видео Instagram* @zoi.futs)

Деревянко признался, что он совсем не смущается слитого видео и не видит в факте его существования ничего странного. В конце концов, это — личное между любящими друг друга людьми. И ничего слишком «постыдного» на записи нет.

«Видео с моей невестой Зоей утекло… Мне не стыдно, она там очень красивая. Но ей неприятно», — отметил актер.
В полицию он обращаться не собирается — считает, что найти хакеров всё равно не удастся. Что случилось, того уже не изменишь.

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«Посыпались зубы»: Гостья шоу «Большие девочки» поделилась трудностями борьбы с анорексией при весе 29 кг

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#хакеры
«Посыпались зубы»: Гостья шоу «Большие девочки» поделилась трудностями борьбы с анорексией при весе 29 кг
Гостья «Больших девочек» рассказала о борьбе с анорексией на протяжении 11 лет
27 марта 2025, 03:04

Валерия (Фото: кадр шоу «Большие девочки» из оф.группы «Телеканал ПЯТНИЦА!»)

На шоу «Большие девочки» пригласили девушек с анорексией, чтобы показать участницам, как схожие причины могут приводить к разным нездоровым привычкам в еде. Излишний вес, недоедание — все это плохо, когда начинает вредить здоровью.
Новые выпуски «Больших девочек» выходят на канале «Пятница» в 19:00. На шоу участницы борются за здоровье, стремясь потерять лишний вес, который портит им жизнь, и учатся находить баланс. Программа подчеркивает, что причиной нестандартного веса часто являются те или иные психологические проблемы и трудности в семье.

На этот раз одной из приглашенных в студию стала 30-летняя Валерия. При росте 168 сантиметров у нее был период, когда она весила всего 29 килограммов. Ее тело страдает от последствий анорексии уже 11 лет: сердце болит, вечный холод не отпускает.


Валерия (Фото: кадр шоу «Большие девочки» из оф.группы «Телеканал ПЯТНИЦА!»)

«11 лет продолжается моя болезнь анорексия. (…) У меня начались проблемы со здоровьем. Посыпались зубы, начали отваливаться ногти. (...) Меня это пугает, но почему-то не останавливает», — поделилась она.
Для Валерии все началось с депрессии после смерти отца, который лишил себя жизни, когда ей было 11 — она винила себя и стала заглушать боль, ограничивая еду.

«Семья у меня неполная. (...) Я долгое время винила себя, что не уберегла, не позвонила вовремя, что могла не дать ему совершить этот поступок», — призналась она на шоу.
С возрастом Валерия поняла, что, если ничего не изменить, то до старости она не доживет.

Валерия (Фото: кадр шоу «Большие девочки» из оф.группы «Телеканал ПЯТНИЦА!»)

Участница проекта Анастасия Петрова нашла в словах Валерии отголоски своей жизни. Она росла в детском доме, боялась одиночества и уходила в компьютерные игры, заедая тоску чипсами. Близости с семьей и окружающими у нее тоже не было. Но, если Валерия осознанно «морила себя голодом», чтобы как-то «искупить» вину за прошлое, то Настя делала все, чтобы отвлечься от беспокойств.

Обе девушки, несмотря на разный путь, столкнулись с внутренними ранами, которые привели к проблемам со здоровьем. Принятие своей проблемы — это первый и самый важный шаг, чтобы изменить жизнь к лучшему. Затем все будет зависеть лишь от личного упорства и силы воли, хотя поддержка близких сильно поможет.

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«Я воспользовалась мальчишкой»: звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова призналась, что заплатила Мондезиру за зачатие
Юлия Ефременкова призналась, что воспользовалась Мондезиром для рождения детей
26 марта 2025, 21:41

Юлия Ефременкова с сыновьями Кристианом и Даниэлем (фото: Instagram* @efremenkovvvva)

Юлия Ефременкова заявила, что использовала футболиста, а родила детей исключительно для себя.
История Юлии и Мондезира Свет-Амура началась романтично. Когда звезда «Дома-2» объявила возлюбленному о беременности, он был очень счастлив. В сентябре 2022 года Ефременкова стала матерью мальчиков-близнецов. Спустя несколько месяцев после рождения Кристиана и Даниэля пара со скандалом рассталась.

В настоящее время дети с мамой живут в Краснодаре. Юлия неоднократно публично упрекала бывшего в том, что он не оказывает финансовую помощь сыновьям. Недавно мужчина всё-таки навестил мальчиков, но после этого между бывшими вновь обострился конфликт.

«Последний год я отправлял своим детям вещи и подарки, но, собственно, в последний раз, а это было совсем недавно, мать моих детей их не взяла, хотя подарки были не для неё, а моим детям. А потом эта женщина вам вещает о том, что отец никак не участвует в жизни детей», – заявил Мондезир.
В ответ Юлия заявила, что у Свет-Амура случилось весеннее обострение, а после призналась, что просто использовала мужчину.

«Я рожала для себя, можно сказать, заплатила ему за биоматериал. Я была в том возрасте, когда пора было рожать, вот и воспользовалась взрослая тётка бедным мальчишкой», – отметила Ефременкова.
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*запрещён в РФ
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Волочкова высказалась о бедной семье жениха дочери: «Бедный у Ариши муж, богатый, да пофигу, если любит»
Волочкова заявила, что ей не важен заработок жениха дочери и его семьи
26 марта 2025, 20:16

Анастасия Волочкова с дочерью и её женихом (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Дочь Анастасии Волочковой 26 апреля сыграет свадьбу с возлюбленным Никитой Григоряном. Журналисты выяснили, что избранник Ариадны не богат, как и его семья.
Поговаривают, что Никита работает в церковном хоре, а подрабатывает репетиторством. А его отец, бизнес которого прогорел, вынужден работать таксистом.

Издание «СтарХит» связалось с балериной и узнало, как она относится к будущему мужу единственной дочери.

«Бедный у неё муж будет – богатый, мне пофигу. Если он любит, то Слава Богу. Деньги разве имеют значение какое-либо в жизни? Когда отец моей дочери пришёл в мою жизнь, у него было что-то? Нет! Он у меня брали в долг! Да я просто уважаю выбор моей дочери. Это ли не счастье: быть любимой и любить? Вот что я хочу вам сказать», – ответила Волочкова.
Танцовщица заявила, что в современном мире все помешались на деньгах, что её совершенно не устраивает. Звезда балета всегда выступала за светлые и чистые чувства, за доброе общение.

Также Волочкова напомнила, что её родители тоже женились, когда у них не было средств.

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Мошенники слили в Сеть секс-видео Павла Деревянко и его девушки
Мошенники слили в Сеть интимную запись общения Павла Деревянко с его девушкой
26 марта 2025, 20:05

Павел Деревянко (Фото: Телеграм @pabloderevyanko)

Интимная запись из Telegram актёра Павла Деревянко утекла в Сеть. Кроме того, киберпреступники успели «развести» на деньги нескольких знакомых артиста до того, как его девушка записала ролик с предупреждением о взломе.
Аккаунт артиста хакеры вскрыли около 16 часов, сообщает телеграм-канал Mash. За три часа они успели обмануть некоторую часть окружения Павла по весьма традиционной схеме: счёт заблокирован, дай в долг. А также контактам Деревянко было разослано лёгкое хоум-порно, на котором девушка актёра Зоя Фуць лежит на кровати топлес.

На уговоры мошенников, использовавших новые технологии для имитации характерной дикции Павла, поддался его водитель, который отправил аферистам всё, что у него было на карте — 48 тысяч рублей. По словам артиста, его девушка очень переживает из-за случившегося. Она записала видеообращение, где рассказывает о взломе аккаунта Деревянко, уверяет, что они ни у кого не просят денег, а также клянётся, что слитую в Сеть запись она «отправляла только Пашке».

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Суд признал Елену Степаненко законной наследницей покойной подруги Натальи Маголы
Суд признал Степаненко законной наследницей покойной подруги Маголы
26 марта 2025, 20:00

Елена Степаненко (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Суд признал Елену Степаненко законной наследницей двух квартир, которые принадлежали её покойной подруге Наталье Маголе.
Ранее сестра и мать покойной обратились в суд с требованием признать завещание женщины недействительным. Они утверждали, что Магол была недееспособной, поэтому не могла отвечать за свои действия.

Однако результаты проведённой экспертизы показали, что Наталья осознанно завещала всё имущество знаменитой подруге. Теперь бывшая жена Евгения Петросяна владеет двумя квартирами в Сочи и дорогим антиквартиатом.

Ранее стал известен размер наследства юмориста Евгения Петросяна.

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