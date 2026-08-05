Короткий ролик со свадьбы обернулся для фотографа дорогостоящим судебным разбирательством
Для фотографа Светланы из Москвы обычная съёмка свадьбы закончилась неожиданными последствиями. Девушка рассказала, что молодожёны дополнительно попросили её за 5 тысяч рублей снять короткие видео с торжества. Об этом сообщает Baza.
Во время праздника фотограф запечатлела момент, который показался ей забавным: жених пытался откусить каравай, но в этот момент у него неожиданно заклинило челюсть. Светлана смонтировала ролик и опубликовала его в интернете, однако реакция оказалась совсем не такой, какой она ожидала.
Видео быстро разошлось по сети и попало в крупные паблики. Невеста, напротив, восприняла ситуацию негативно. После претензий заказчицы фотограф удалила публикацию, но остановить распространение записи уже не удалось.
В итоге молодожёны обратились в суд. Невеста потребовала компенсацию за моральный вред в размере 700 тысяч рублей, заявив, что публикация доставила ей серьёзные переживания.
Светлана пыталась доказать свою правоту и ссылалась на пункт договора, согласно которому могла использовать материалы со съёмки в рекламных целях. Однако суд этот аргумент не принял и постановил взыскать с фотографа 400 тысяч рублей. Также были арестованы её счета.
Теперь девушка планирует обжаловать решение. По её словам, она не ожидала, что небольшое видео, снятое за дополнительную плату, может привести к таким последствиям. Она опасается, что подобные ситуации могут стать серьёзным прецедентом для других фотографов и видеографов.
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