Короткий ролик со свадьбы обернулся для фотографа дорогостоящим судебным разбирательством

05 августа 2026, 20:18

Невеста отсудила у фотографа 400 тысяч рублей из-за неудачного видео с женихом

Фото: Istock / Дмитрий Коростылев

Для фотографа Светланы из Москвы обычная съёмка свадьбы закончилась неожиданными последствиями. Девушка рассказала, что молодожёны дополнительно попросили её за 5 тысяч рублей снять короткие видео с торжества. Об этом сообщает Baza.