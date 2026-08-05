Эндокринолог предупредила женщин о риске роста холестерина после менопаузы

05 августа 2026, 19:47

Врач объяснила, почему после 40 лет важно регулярно проверять липидный профиль

Фото: Istock / megaflopp

После 40–45 лет у женщин значительно возрастает риск нарушений липидного обмена из-за естественных гормональных изменений. Об этом «Известиям» рассказала эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина.





По словам специалиста, в период перименопаузы и менопаузы уровень эстрогенов постепенно снижается. До этого эти гормоны помогают поддерживать благоприятный липидный профиль и защищают сосуды, однако после менопаузы их защитное действие ослабевает.



В результате у женщин могут повышаться общий холестерин, уровень липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина) и триглицеридов, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.





«Самая большая проблема нарушений липидного обмена заключается в том, что они годами не вызывают никаких жалоб. Женщина может чувствовать себя совершенно здоровой, пока атеросклероз постепенно развивается», — отметила врач.