Эндокринолог предупредила женщин о риске роста холестерина после менопаузы
Врач объяснила, почему после 40 лет важно регулярно проверять липидный профиль
После 40–45 лет у женщин значительно возрастает риск нарушений липидного обмена из-за естественных гормональных изменений. Об этом «Известиям» рассказала эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина.
По словам специалиста, в период перименопаузы и менопаузы уровень эстрогенов постепенно снижается. До этого эти гормоны помогают поддерживать благоприятный липидный профиль и защищают сосуды, однако после менопаузы их защитное действие ослабевает.
В результате у женщин могут повышаться общий холестерин, уровень липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина) и триглицеридов, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
«Самая большая проблема нарушений липидного обмена заключается в том, что они годами не вызывают никаких жалоб. Женщина может чувствовать себя совершенно здоровой, пока атеросклероз постепенно развивается», — отметила врач.Эндокринолог подчеркнула, что повышенный холестерин обычно не имеет выраженных симптомов. Иногда на проблему могут косвенно указывать лишний вес, увеличение окружности талии, повышенное артериальное давление или нарушения углеводного обмена, однако подтвердить диагноз можно только после обследования.
Тананакина рекомендовала женщинам после 40 лет регулярно сдавать не только анализ на общий холестерин, но и полный липидный профиль, включающий показатели «плохого» и «хорошего» холестерина, триглицеридов, а при необходимости — аполипопротеина В и липопротеина(а). Также важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы, массу тела и окружность талии, чтобы своевременно выявить возможные сердечно-сосудистые риски.