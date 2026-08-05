Гепатолог предупредил о неизлечимых последствиях хронического пьянства

05 августа 2026, 19:58

Гепатолог Буеверов: Хроническое пьянство может привести к алкогольному слабоумию

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Длительное злоупотребление алкоголем может привести к развитию неизлечимых заболеваний. Об этом сообщил гепатолог, доктор медицинских наук Алексей Буеверов, передает aif.ru.