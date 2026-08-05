Гепатолог предупредил о неизлечимых последствиях хронического пьянства
Длительное злоупотребление алкоголем может привести к развитию неизлечимых заболеваний. Об этом сообщил гепатолог, доктор медицинских наук Алексей Буеверов, передает aif.ru.
Буеверов подчеркнул, что алкоголь наносит вред не только печени, но и нервной системе, что может привести к алкогольному слабоумию. Это состояние характеризуется утратой интеллектуальных способностей и базовых навыков, необходимых для повседневной жизни.
Гепатолог отметил, что алкоголизм может вызвать Корсаковский психоз, известный также как синдром Корсакова. При этом заболевании человек теряет способность запоминать новую информацию, в то время как старые воспоминания остаются сохранными. Причина этого состояния — недостаток витамина B1, часто встречающийся у людей, злоупотребляющих алкоголем. Однако восполнение этого витамина не способно восстановить функции мозга, а лишь замедляет дальнейшее ухудшение состояния.
Кроме того, Буеверов указал на риск развития алкогольной мозжечковой дегенерации. По мере прогрессирования этой болезни, даже когда человек трезв, у него могут проявляться признаки алкогольного опьянения, и он постепенно теряет способность нормально передвигаться, объяснил врач.
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