Достижения.рф

Пьяный пенсионер гонялся с ножом за детьми

В Иркутске задержали пенсионера, который угрожал девочкам ножом
Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

В Иркутске задержали 61-летнего местного жителя, который с ножом в руках бегал за школьницами во дворе и подъезде дома. Об этом проинформировали в региональном главке МВД России.



4 августа в социальных сетях появилась информация о мужчине, который с ножом преследовал трёх девочек-подростков. Несовершеннолетние смогли укрыться в квартире одной из них.

Злоумышленник стучал ножом в дверь и кричал. Позже он вышел на балкон и продолжил высказывать угрозы.

Полицейские выяснили, что нарушитель — житель улицы Советской. По данным правоохранителей, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В участке он рассказал, что его «послали подальше». Затем пенсионер вышел во двор, где словесная перепалка продолжилась. Когда у подъезда собралась толпа людей, а у дверей стояли дети, пожилой человек в порыве гнева выхватил нож и попытался разогнать собравшихся. Мужчина выразил сожаление о случившемся и принёс извинения родителям школьниц и жителям Иркутска.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0