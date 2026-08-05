Пьяный пенсионер гонялся с ножом за детьми

05 августа 2026, 19:14

В Иркутске задержали пенсионера, который угрожал девочкам ножом

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

В Иркутске задержали 61-летнего местного жителя, который с ножом в руках бегал за школьницами во дворе и подъезде дома. Об этом проинформировали в региональном главке МВД России.