Пьяный пенсионер гонялся с ножом за детьми
В Иркутске задержали 61-летнего местного жителя, который с ножом в руках бегал за школьницами во дворе и подъезде дома. Об этом проинформировали в региональном главке МВД России.
4 августа в социальных сетях появилась информация о мужчине, который с ножом преследовал трёх девочек-подростков. Несовершеннолетние смогли укрыться в квартире одной из них.
Злоумышленник стучал ножом в дверь и кричал. Позже он вышел на балкон и продолжил высказывать угрозы.
Полицейские выяснили, что нарушитель — житель улицы Советской. По данным правоохранителей, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
В участке он рассказал, что его «послали подальше». Затем пенсионер вышел во двор, где словесная перепалка продолжилась. Когда у подъезда собралась толпа людей, а у дверей стояли дети, пожилой человек в порыве гнева выхватил нож и попытался разогнать собравшихся. Мужчина выразил сожаление о случившемся и принёс извинения родителям школьниц и жителям Иркутска.
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