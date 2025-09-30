Корпорация Google отказалась от своих требований к двум российским телеканалам

30 сентября 2025, 18:54

«Ведомости»: компания Google отказалась от требований к телеканалам «Спас» и RT

Фото: istockphoto/SpVVK

Google LLC отозвала требование о запрете российским СМИ обращаться в зарубежные суды с исками о признании и приведении в исполнение решений российских судов о взыскании с компаний группы Google сумм судебной неустойки. Об этом пишут «Ведомости».