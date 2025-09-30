Корпорация Google отказалась от своих требований к двум российским телеканалам
Google LLC отозвала требование о запрете российским СМИ обращаться в зарубежные суды с исками о признании и приведении в исполнение решений российских судов о взыскании с компаний группы Google сумм судебной неустойки. Об этом пишут «Ведомости».
Окончательное соглашение об урегулировании утвердил Окружной суд Северного округа Калифорнии 29 сентября. По словам представителей СМИ, это — первая победа российских медиа в судебных разбирательствах с Google в США.
Адвокат Артур Зурабян из бюро Art De Lex, защищающего интересы российских телеканалов, отметил, что Google не имела оснований обращаться в американский суд, поскольку изначально медиа ссылались на отсутствие у суда соответствующей юрисдикции. Он назвал принятое решение беспрецедентным.
В опубликованном постановлении указали, что отказ Google от требований в отношении телеканала «Спас» вступает в силу немедленно. Что касается RT, соглашение начнёт действовать только после получения каналом соответствующей лицензии от OFAC (Управления по контролю за иностранными активами Минфина США), так как он находится под американскими санкциями.
Читайте также: