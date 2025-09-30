Достижения.рф

Суд оштрафовал Microsoft на 3,5 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Microsoft Corporation на 3,5 млн руб
Таганский районный суд Москвы оштрафовал Microsoft на 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.



Уточняется, что штраф назначили в качестве административной ответственности, согласно соответствующему кодексу.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Microsoft Corporation признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

