В Москве суд оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей по двум административным делам

30 сентября 2025, 16:08

Фото: iStock/Wirestock

Суд в Москве оштрафовал компанию Apple Distribution International Ltd на 3,5 миллионов рублей за два административных правонарушения. Об этом говорится на официальном портале официальный портале судов общей юрисдикции столицы.





Apple понесла ответственность за правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Компанию обвинили в непредоставлении информации по обязательству, предусмотренному российским законодательством.





«Судом назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн. рублей по каждому из двух административных правонарушений», — говорится в сообщении.