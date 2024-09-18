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Корреспондент РИА Новости Иван Сураев умер на 33-м году жизни

18 сентября 2024, 13:53
Фото: iStock/Boris Ipatov

Фото: iStock/Boris Ipatov

Корреспондент редакции силовых ведомств РИА Новости, Главной дирекции информации медиагруппы «Россия сегодня» Иван Сураев умер в возрасте 32 лет.
Отмечается, что журналист скончался минувшей ночью. На протяжении долгих лет он страдал от тяжёлого заболевания.

Сураев окончил МГИМО. Сразу после института, в 2014 году, он пришёл на работу в агентство. Он занимался освещением работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, но всегда был готов взяться и за другие темы.



В качестве корреспондента он часто работал в опасных для жизни условиях, освещая городские беспорядки и операции силовиков. Также он неоднократно ездил в командировки. Так, в 2019 году он отправился в Венесуэлу, где были предприняты попытки госпереворота.

За всё время работы в РИА Новости Сураев провёл около сотни интервью в различными личностями, связанными с обороной, а также написал несколько тысяч информационных заметок.

Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы «Россия сегодня» выразил соболезнования родным и близким Ивана Сураева.

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На Савёловском направлении запустили компенсационные автобусы
18 сентября 2024, 13:39

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Компенсационные автобусы запустила Центральная пригородная пассажирская компания в связи изменением графика движения электричек на Савёловском направлении в среду, 18 сентября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Компенсационные автобусы курсируют между автовокзалом Дмитрова, станцией Икша и станцией МЦД Лианозово», — говорится в сообщении.
Первый автобус отправился от автовокзала Дмитрова в 12:10. В 12:35 он должен был прибыть на станцию Икша, а в 13:10 — на станцию МЦД Лианозово.

Второй и третий автобусы отправляются от автовокзала Дмитрова в 13:15 и 14:00. На маршруте предусмотрены остановки у стадиона в Яхроме (в 13:26 и 14:11), в посёлке Деденёво (в 13:36 и 14:21) и в деревне Морозки (в 13:41 и 14:26). Конечная этих автобусов — станция Икша, прибыть туда они должны в 13:46 и 14:31 соответственно.

Кроме того, в 14:00 отправляется автобус от станции Икша с остановками в 14:05 в деревне Морозки, в 14:10 — в посёлке Деденёво, в 14:20 — в Яхроме и в 14:31 — на автовокзале Дмитрова.

В ЦППК отметили, что точное время отправления зависит от ситуации на дорогах.

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#дмитров
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Экс-адвокат Пашаев, обещавший снять с Блиновских все обвинения, доставлен в суд
18 сентября 2024, 13:30

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Экс-адвокат Эльман Пашаев доставлен в военный суд города Москвы. Ранее Следственный комитет РФ возбудил в его отношении уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Как выяснили следователи, бывший адвокат обещал Алексею Блиновскому добиться освобождения его супруги «королевы марафонов» Елены освобождения из СИЗО и вообще помочь их семье избежать уголовного преследования, передаёт ТАСС. Разумеется не бескорыстно, а за очень большое вознаграждение, которое и получил. Называется сумма в 45 миллионов рублей.

Пашаев и супруг известной блогерши познакомились на передовой, когда служили в одном подразделении. Один подписал контракт с Минобороны после очередной потери адвокатского статуса, второй — для спасения репутации и финансового положения семьи. Теперь одному из самых одиозных юристов страны Эльману Пашаеву предстоит непростая задача — защищать себя самого.

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В Химках пройдёт экологическая акция «Всей семьёй»
18 сентября 2024, 13:07

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В городском округе Химки состоится крупная экологическая акция «Всей семьёй». Жители Химок участвовали в открытом голосовании, выбирая места для посадки саженцев сирени. Голосование проходило в Telegram-канале главы Химок Дмитрия Волошина, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
«Мы запустили открытое голосование, чтобы каждый химчанин мог выбрать площадку, прийти всей семьей и высадить сирень именно там, где удобно. Также получили комментарии от жителей с дополнительными адресами — их мы обязательно учтем для новой акции, которую организуем следующей весной», — сообщил глава Химок Дмитрий Волошин.
В голосовании проявили активность более 35 тысяч человек. Локации для высадки саженцев были выбраны во всех семи районах округа:

  • Новогорск-Планерная — Юбилейный проспект, д.86 (вдоль пешеходного тротуара);
  • Клязьма-Старбеево — пересечение улиц Германа Титова и Вороницына (между домами 3к2 и 18к1);
  • Левобережный — улица Совхозная, дом 16 стр. 5 (рядом со школой № 29);
  • Подрезково — улица Центральная (сквер между домом 10 и дорогой к улице Мира);
  • Сходня-Фирсановка — улица Кирова, дом 5 (газон перед главными воротами гимназии № 23);
  • Кутузовское — деревня Брехово, улица Зелёная, дом 88 (вдоль тротуара у Кутузовской средней школы);
  • Луневское — деревня Поярково, улица Рождественская (возле храма Рождества Пресвятой Богородицы).
Центральное мероприятие пройдет вблизи театра «Наш Дом» и начнется в 10:00. Высадка саженцев в указанных микрорайонах стартует в 11:00.

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#саженцы
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Россияне стали реже брать автокредиты
НБКИ: в РФ сократились объем и количество выданных автокредитов
18 сентября 2024, 12:45

Фото: iStock/sureeporn

В августе текущего года в России снизилось число выданных кредитов на покупку автомобиля. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Результаты публикует «Лента.ру».
Согласно статистике, в августе выдано 144,1 тысячи на покупку машины, что на 7,6% меньше, чем в июле. Однако в 2023 году в последний месяц лета подобных кредитов было выдано на 42,7% меньше.

При этом выданные займы стали меньше. В августе сумма составила 210, 6 млрд рублей, а в июле было выдано 230,3 млрд рублей. Таким образом, снижение составило 8,6%.

При этом больше всего автокредитов оформляют москвичи и жители Подмосковья – 7,77 и 7,74 тысяч соответственно. При этом в Татарстане автокредит получили 6,57 тысяч человек, в Ростовской области — 6,37 тысяч, а в Краснодарском крае — 6,11 тысяч.

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#рф
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В Госдуме готовят серьёзные изменения в законодательство о мигрантах
Яровая: комиссия ГД готовит изменения в законы, связанные с адаптацией мигрантов
18 сентября 2024, 12:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме готовят внесение изменений в законодательство, связанных со знанием русского языка, образованием и социальной адаптацией мигрантов. Об этом заявила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.
Отмечается, что подготовкой нововведений занимается комитет по миграционной политике. На следующем заседании он представит изменения в законодательство.

Яровая подчеркнула, что в первую очередь следует неукоснительно защищать законные права и интересы граждан России. А абсолютным приоритетом при рассмотрении данного вопроса является обеспечение безопасности россиян.

Именно в связи с этим и готовятся изменения в миграционное законодательство.

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#госдума
#закон
#мигранты
#русский язык
#образование
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Расписание электричек Казанского направления изменится с 23 сентября
18 сентября 2024, 12:26

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых электричек Черустинской ветви Казанского направления изменится с 23 сентября по 18 октября из-за капитального ремонта пути на перегоне между станциями Куровская и Авсюнино, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Технологические «окна» для проведения работ назначены с 2:30 23 сентября до 2:30 24 сентября, а далее в те же часы, с чередованием через два дня, за исключением выходных. На время работ движение будет организовано по соседним путям в реверсивном режиме», — говорится в сообщении.
В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, набор остановок и длина маршрута. Кроме того, ряд пригородных поездов временно отменят.

Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на информационных табло на вокзалах и станциях, на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

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#казанское направление
#черусти
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#минтранс мо
#электрички
#график
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В Щёлкове сдано более 88% паспортов готовности МКД к отопительному сезону
18 сентября 2024, 12:11

Фото: телеграм-канал Андрея Булгакова

Управляющие компании Щёлкова сдали уже более 88% паспортов готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Булгаков по итогам еженедельного оперативного совещания в администрации муниципалитета.
«Главная тема повестки – приближающийся отопительный сезон. Управляющие компании сдали 88,2% паспортов готовности. Модернизация котельных идёт по графику», – написал Булгаков в своём телеграм-канале.
Он также отметил заметные изменения в сфере общественного транспорта городского округа Щёлково в этом году есть. С начала 2024-го там обновили при поддержке губернатора 27 автобусов. На маршруты вышли современные ЛиАЗы и автобусы YUTONG. По просьбам жителей был восстановлен маршрут №9 от микрорайона Бахчиванджи; обустроено два новых остановочных пункта вблизи мкр. Новоград. Выполнена переразметка у станции Монино.

На совещании проанализировали четыре главные темы обращений жителей. Это дороги, содержание территорий, вывоз мусора и МКД.

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#отопительный сезон
#отопление
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#мкд
#управляющая компания
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Директору сети ресторанов вручили благодарственное письмо от губернатора Подмосковья
18 сентября 2024, 12:02

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Директору сети ресторанов «Ботаника», Евгении Штуман, вручили благодарственное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьёва за значительный вклад в развитие сферы услуг и организацию досуга на парковых территориях региона. Министр культуры и туризма Московской области, Василий Кузнецов, вручил награду на гала-концерте второго сезона фестиваля «Город танцует в парках» в городском парке Ивантеевки, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Сфера бизнеса активно участвует в развитии наших парков. Благодаря Евгении Михайловне и ее команде в четырех парках Подмосковья успешно запущена сеть семейных ресторанов „Ботаника“. Летом этого года „Ботаника бистро“ открылась в Раменском городском парке, 15 сентября еще один ресторан открылся в Городском парке Павловского Посада. Сеть продолжает расширяться. В конце октября ресторан откроется в парке в Лыткарино, в мае 2025 года — в Городском парке Ивантеевки», – рассказал Василий Кузнецов.
Флагманский ресторан сети премиум-класса открылся в Пестовском парке Балашихи в 2022 году, а в прошлом году заведение появилось в Ольгинском лесопарке Балашихи.

В конце 2023 года ресторан «Ботаника» в Ольгинском лесопарке вошёл в список ста лучших ресторанных концепций года премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса. Лучшие в индустрии». Это первый ресторан из Подмосковья, который попал в престижный российский рейтинг.

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#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#рестораны
#награда
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В Щёлкове стартовало строительство детсада на 240 мест
18 сентября 2024, 11:50

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство детского сада, рассчитанного на 240 воспитанников, началось рядом с улицей Неделина в микрорайоне Щёлково-7 городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время подрядчик приступил к устройству котлована», — отмечается в сообщении.
Общая площадь здания будет составлять свыше 3,4 тыс. квадратных метров. Здесь будут ячейки для групп с игровыми и спальнями, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, медпункт, пищеблок, различные вспомогательные и административные помещения, а также колясочная.

На прилегающей территории оборудуют игровые и спортивные площадки, установят уличное освещение и проведут озеленение.

Строительство должно быть завершено в 2025 году.

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#щёлково
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