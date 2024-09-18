Корреспондент РИА Новости Иван Сураев умер на 33-м году жизни

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Корреспондент редакции силовых ведомств РИА Новости, Главной дирекции информации медиагруппы «Россия сегодня» Иван Сураев умер в возрасте 32 лет.
Отмечается, что журналист скончался минувшей ночью. На протяжении долгих лет он страдал от тяжёлого заболевания.
Сураев окончил МГИМО. Сразу после института, в 2014 году, он пришёл на работу в агентство. Он занимался освещением работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, но всегда был готов взяться и за другие темы.
В качестве корреспондента он часто работал в опасных для жизни условиях, освещая городские беспорядки и операции силовиков. Также он неоднократно ездил в командировки. Так, в 2019 году он отправился в Венесуэлу, где были предприняты попытки госпереворота.
За всё время работы в РИА Новости Сураев провёл около сотни интервью в различными личностями, связанными с обороной, а также написал несколько тысяч информационных заметок.
Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы «Россия сегодня» выразил соболезнования родным и близким Ивана Сураева.
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Сураев окончил МГИМО. Сразу после института, в 2014 году, он пришёл на работу в агентство. Он занимался освещением работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, но всегда был готов взяться и за другие темы.
В качестве корреспондента он часто работал в опасных для жизни условиях, освещая городские беспорядки и операции силовиков. Также он неоднократно ездил в командировки. Так, в 2019 году он отправился в Венесуэлу, где были предприняты попытки госпереворота.
За всё время работы в РИА Новости Сураев провёл около сотни интервью в различными личностями, связанными с обороной, а также написал несколько тысяч информационных заметок.
Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы «Россия сегодня» выразил соболезнования родным и близким Ивана Сураева.
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Анастасия Чинкова