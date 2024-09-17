Скончался снимавший «Место встречи изменить нельзя» оператор Леонид Бурлака: биография, карьера

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Кинооператор Леонид Бурлака, который снимал знаменитую криминальную драму «Место встречи изменить нельзя», ушел из жизни в возрасте 85 лет. О его биографии, творческом пути и причинах смерти расскажет редакция «Радио 1».
Леонид Бурлака умер
О кончине оператора сообщили в Одесском отделении Национального союза кинематографистов.
«В воскресенье утром, 15 сентября, после длительной и тяжелой болезни скончался выдающийся кинематографист Леонид Бурлака», — говорится в некрологе.
Прощание с оператором пройдет сегодня на Одесской киностудии.
Причины смерти
Леонид Бурлака скончался после продолжительной и тяжелой болезни. Ряд телеграм-каналов сообщает, что его состояние в последние годы жизни стремительно ухудшалось из-за постоянных болей в сердце.
Леонид Бурлака: биография
Будущий кинооператор родился 9 октября 1938 года в Одессе. После окончания школы Бурлака поступил на операторский факультет ВГИКа. Он начал свою карьеру на Одесском телецентре, работая осветителем и ассистентом оператора. С 1963 года Бурлака был штатным кинооператором Одесской киностудии.
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Фильмография
Первой работой Бурлаки стала картина «Молодожен» (1963). Через два года он снял фильм «Верность», в котором впервые появился в кадре Булат Окуджава. Эта работа Петра Тодоровского была удостоена приза за лучший дебют на Венецианском кинофестивале.
Наиболее известной работой Леонида Бурлаки стал пятисерийный фильм «Место встречи изменить нельзя» (1979 года). В этой ленте, созданной под руководством Станислава Говорухина, снялись такие знаменитые актеры, как Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Сергей Юрский, Наталья Фатеева, Армен Джигарханян, Стас Садальский, Светлана Светличная, Леонид Куравлев, Евгений Евстигнеев и многие другие. В общей сложности Бурлака работал над 26 фильмами.
Он сотрудничал с такими режиссерами, как Станислав Говорухин, Петр Тодоровский, Григорий Поженян, Валентин Козачков, Вадим Лысенко, Виктор Жилин, Игорь Апасян и Радомир Василевский.
Последней работой Бурлаки стала лента «Как кузнец счастья искал» режиссера Радомира Василевского, вышедшая в 1999 году. Это музыкальная сказка для детей о приключениях кузнеца Михаила.
Леонид Бурлака был членом Союза кинематографистов Украины, заслуженным деятелем искусств страны и кавалером ордена «За заслуги» III степени.
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