Умер известный тележурналист Николай Сванидзе

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Известный журналист Николай Сванидзе умер в среду вечером в Москве на 70-м году жизни, сообщает портал Shot.
Николай Сванидзе был одним из основателей российского телевидения и известным телеведущим общественно-политических программ. Некоторое время он занимал должность председателя ВГТРК.
С 2005 по 2014 год Сванидзе был членом Общественной палаты Российской Федерации. В 2009 году он вошёл в комиссию по противодействию фальсификации истории, которая была ликвидирована в 2012 году. Также он состоял в Совете по правам человека до 2022 года. Сванидзе также преподавал в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино» и являлся членом бюро Союза журналистов Москвы.
В последние годы своей жизни Сванидзе страдал от тяжёлой болезни — ишемии головного мозга. Его состояние то улучшалось, то резко ухудшалось. Накануне его смерти ему стало плохо и он скончался.
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С 2005 по 2014 год Сванидзе был членом Общественной палаты Российской Федерации. В 2009 году он вошёл в комиссию по противодействию фальсификации истории, которая была ликвидирована в 2012 году. Также он состоял в Совете по правам человека до 2022 года. Сванидзе также преподавал в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино» и являлся членом бюро Союза журналистов Москвы.
В последние годы своей жизни Сванидзе страдал от тяжёлой болезни — ишемии головного мозга. Его состояние то улучшалось, то резко ухудшалось. Накануне его смерти ему стало плохо и он скончался.
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Анастасия Хохлова