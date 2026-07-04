Кошатникам рассказали, нужно ли брить питомцев в жару

04 июля 2026, 22:38

Зоопсихолог Капустина: бритьё кошек наголо увеличивает риск солнечных ожогов

Фото: Istock/Vershinin

Зоопсихолог Светлана Капустина предупредила, что полное бритьё кошки в жару увеличивает риск солнечных ожогов у животного.





В беседе с NEWS.ru специалист рекомендовала в летний период чаще вычёсывать питомца, чтобы не нарушать естественную вентиляцию шерстяного покрова.



Капустина пояснила, что шерсть выполняет функцию терморегуляции: она создаёт воздушную прослойку, которая защищает кошку от перегрева.

«Этим вы не поможете охладиться, наоборот, бритый питомец рискует получить солнечный ожог. А вот вычёсывать домашнего любимца в жару нужно почаще, чтобы убирать отмерший подшёрсток и не допускать образования колтунов. Они мешают естественной вентиляции», — сообщила Капустина.