Кошатникам рассказали, нужно ли брить питомцев в жару
Зоопсихолог Капустина: бритьё кошек наголо увеличивает риск солнечных ожогов
Зоопсихолог Светлана Капустина предупредила, что полное бритьё кошки в жару увеличивает риск солнечных ожогов у животного.
В беседе с NEWS.ru специалист рекомендовала в летний период чаще вычёсывать питомца, чтобы не нарушать естественную вентиляцию шерстяного покрова.
Капустина пояснила, что шерсть выполняет функцию терморегуляции: она создаёт воздушную прослойку, которая защищает кошку от перегрева.
«Этим вы не поможете охладиться, наоборот, бритый питомец рискует получить солнечный ожог. А вот вычёсывать домашнего любимца в жару нужно почаще, чтобы убирать отмерший подшёрсток и не допускать образования колтунов. Они мешают естественной вентиляции», — сообщила Капустина.Зоопсихолог подчеркнула: если колтуны не поддаются вычесыванию, их можно аккуратно выстричь. Эксперт добавила, что стрижка «под ноль» оправдана только в случаях, когда её назначает ветеринарный врач по медицинским показаниям.