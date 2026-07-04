Россиянам рассказали о правилах отдыха и строительства на даче

04 июля 2026, 20:03

Депутат Чаплин перечислил основные требования к обустройству дачного участка

Фото: Istock/Olena Butivshchenko

Россияне вправе держать на дачных участках птицу, кроликов, собак и кошек для личных нужд, но при условии, что это не создаёт неудобств для соседей. Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что при планировании построек нужно учитывать законодательные требования.





В беседе с RT специалист уточнил, что при соблюдении устава СНТ можно оборудовать пасеку при наличии двухметрового забора и ветеринарного паспорта. Мангалы, как отметил Чаплин, ставят не ближе пяти метров от дома, бочку для мусора — от 7,5 метров.



Септик размещают в 12 метрах от дома, в 30 метрах от колодца и в двух метрах от границы, выбирая герметичные модели. Эксперт подчеркнул, что участок следует использовать по назначению — для садоводства, огородничества или ИЖС. Выписка из ЕГРН покажет возможности.



«Регулярный уход за участком помогает поддерживать порядок и избегать разрастания нежелательных растений. Для комфортного сезона рекомендуется изучить устав СНТ и правила благоустройства муниципалитета — это поможет лучше понимать свои права и возможности», — заявил Чаплин.