Россиянам рассказали, как спасти холодильник от жары
Летом холодильник работает с повышенной нагрузкой, поэтому владельцам техники стоит уделить особое внимание условиям его эксплуатации. Об «Газете.Ru» сообщил специалист по ремонту и обслуживанию холодильников Иван Фроловский.
Эксперт утверждает, что одна из частых ошибок — установка холодильника вблизи источников тепла. Не следует размещать его вплотную к плите, духовке или под прямыми солнечными лучами. Постоянный нагрев снаружи заставляет компрессор работать чаще и дольше, отметил Фроловский.
По его словам, летом важно контролировать частоту открывания дверцы холодильника. Каждое открытие впускает теплый воздух, поэтому лучше заранее планировать, что именно нужно достать.
Также специалист советует не забывать о регулярной чистке холодильника. Пыль на задней стенке и вентиляционных решетках ухудшает теплообмен, добавил он.
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