«Кошельком» карты «Тройка» на Павелецком и Ярославском направлениях заплатили 6,2 млн раз

Фото: пресс-служба ЦППК
Пассажиры Павелецкого и Ярославского направлений расплатились за проезд «Кошельком» карты «Тройка» более 6,2 млн раз. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на данные Центральной ППК.
«Около года назад компания запустила оплату «Кошельком» «Тройки» во всех пригородных поездах этих направлений. Стоимость поездки при этом не изменилась. За время действия услуги ею воспользовались более 6,2 млн пассажиров ЦППК», – отметили в пресс-службе.Там уточнили, что чаще всего за этот период таким образом оплачивали поездки на Ярославском направлении – 4,5 млн раз.
При этом за разблокировкой за всё время обратилось менее 1% пассажиров. Это значит, что они ответственно относились к правилам проезда по «Кошельку» «Тройки» и не забывали валидировать карту на вход и на выход, сделали вывод в компании.
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Лора Луганская