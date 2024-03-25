ЦППК назначит в марте дополнительные дачные поезда

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В связи с приближением дачного сезона и переходом на летний график движения ЦППК совместно с Московской железной дорогой традиционно назначает дополнительные поезда на наиболее востребованные направления.
Для удобства жителей назначено 29 дополнительных поездов: 22 из них начнут курсировать с 31 марта, один — с 28 апреля, еще два — с 20 апреля и четыре — с 6 апреля. Несколько поездов назначен вместо более коротких маршрутов.
С 31 марта по 26 октября будут добавлены поезда на Савеловском, Киевском, Казанском и Павелецком направлении и БМО. С 20 апреля по 21 сентября дополнительные поезда будут отправляться в горьковском направлении, а с 06 апреля по 26 октября допоплнительные поезда добавят в сторону Калужской области.
Компания рекомендует пассажирам заранее планировать поездки. Узнать актуальное расписание движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».
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С 31 марта по 26 октября будут добавлены поезда на Савеловском, Киевском, Казанском и Павелецком направлении и БМО. С 20 апреля по 21 сентября дополнительные поезда будут отправляться в горьковском направлении, а с 06 апреля по 26 октября допоплнительные поезда добавят в сторону Калужской области.
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Дана Игумнова