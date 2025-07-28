Кошка, чудом выжившая при землетрясении, стала помогать бездомным животным

28 июля 2025, 12:55

В Таиланде чудом выжившая при землетрясении кошка помогает бездомным животным

Фото: iStock/elifilm

В Таиланде рыжая кошка по кличке Сатонг, чудом выжившая при землетрясении магнитудой 7,7, теперь помогает в сборе средств для приютов. Об этом пишет местная газета Thaiger.