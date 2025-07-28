Кошка, чудом выжившая при землетрясении, стала помогать бездомным животным
В Таиланде рыжая кошка по кличке Сатонг, чудом выжившая при землетрясении магнитудой 7,7, теперь помогает в сборе средств для приютов. Об этом пишет местная газета Thaiger.
Животное нашли под завалами после обрушения здания в Бангкоке. Все произошло 28 марта после мощных подземных толчков.
Ветеринары удивились, что кошка оказалась абсолютно невредима. Тогда ее назвали Сатонг, что с тайского языка переводится как «сильная». Через некоторое время она обрела дом и нового хозяина. Известно, что ее приютил мужчина по имени Чакрит — руководитель частной клиники Sinphaet.
Не так давно они вместе участвовали в акции по доставке тканевых сумок. Вырученные средства были направлены в фонд помощи бездомным животным. Организаторы проекта «Кошки в ожидании любви» поблагодарили их за поддержку.
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