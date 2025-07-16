Два голубя обрушили крышу дома в Таиланде

16 июля 2025, 20:32

Фото: istockphoto/Tomasz Śmigla

Крыша дома рухнула в Таиланде после того, как два голубя врезались в окно на втором этаже. Об этом пишет портал The Thaiger.





Все случилось в минувший понедельник, 14 июля, в провинции Супханбури, когда 40-летняя арендатор дома Дуангкамон была на придомовой площадке. Плитки кровли упали прямо на женщину, она получила травмы спины, ноги и плеча.





«Я сидела перед домом и увидела, как голуби врезаются в окно, а через мгновение крыша рухнула», — сказала Дуангкамон.

