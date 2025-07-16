Два голубя обрушили крышу дома в Таиланде
Крыша дома рухнула в Таиланде после того, как два голубя врезались в окно на втором этаже. Об этом пишет портал The Thaiger.
Все случилось в минувший понедельник, 14 июля, в провинции Супханбури, когда 40-летняя арендатор дома Дуангкамон была на придомовой площадке. Плитки кровли упали прямо на женщину, она получила травмы спины, ноги и плеча.
«Я сидела перед домом и увидела, как голуби врезаются в окно, а через мгновение крыша рухнула», — сказала Дуангкамон.Пострадавшую вытащила из-под завалов ее золовка и отвезла к медикам. Аренда 30-летнего дома обошлась семье в 2,7 тысячи рублей в месяц. Родственницы жили в нем больше 20 лет. Всего там проживали пять человек. По словам хозяйки здания, деревянные конструкции повредили термиты, но о проблемах с крышей она не знала. Праджоб Сримунг пообещала женщинам предоставить на время ремонта другое жилье.