Жительница Таиланда соблазнила 13 духовных лиц и получила 850 млн рублей

26 июля 2025, 08:25

Фото: iStock/tawatchaiprakobkit

35-летняя жительница Таиланда Вилаван Эмсават, известная как Гольф, обманным путем вступила в интимные отношения с 13 буддийскими монахами и получила от них сумму, эквивалентную 850 млн рублей. Об этом информирует Times of India.