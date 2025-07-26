Жительница Таиланда соблазнила 13 духовных лиц и получила 850 млн рублей
35-летняя жительница Таиланда Вилаван Эмсават, известная как Гольф, обманным путем вступила в интимные отношения с 13 буддийскими монахами и получила от них сумму, эквивалентную 850 млн рублей. Об этом информирует Times of India.
История стала известна после того, как один из монахов внезапно оставил сан и уехал из страны. В ходе расследования было установлено, что он переводил крупные суммы Эмсават. Аналогичные связи и денежные переводы имели место более чем у десяти духовных лиц.
Женщина жила за счет пожертвований, покупала предметы роскоши и состояла в отношениях с представителями буддийского духовенства. Следствие обнаружило десятки тысяч интимных материалов, предположительно использовавшихся для шантажа.
После разразившегося скандала король Таиланда лишил титулов 81 монаха. Расследование продолжается.
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