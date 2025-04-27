Кошки спасли Куклачева и его коллег во время землетрясения в Японии

Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)
На гастролях в Японии кошки спасли коллектив театра Куклачева во время землетрясения. Об этом заявил народный артист России Дмитрий Куклачев, сын народного артиста РСФСР, артиста цирка Юрия Куклачева.
«Кошки издревле славятся своими возможностями чувствовать не только болезни хозяев, но и различные опасности. Когда много лет назад мы были на гастролях в Японии, то животные нас спасли от землетрясения», — подчеркнул Дмитрий в беседе с aif.ru.
Сын артиста цирка поделился, что за несколько минут до его начала хвостатые начали своими движениями намекать на свой дискомфорт и страх. Со слов Дмитрия, переводчик отметил, что подобным образом они указывают на скорую трагедию. Так кошки спасли артистов, уточнил сын Куклачева.
Дмитрий Куклачев обратил внимание на то, что порой встречаются истории, когда кошки спасают свои семьи от огня. Он пояснил, что благодаря уникальному обонянию пушистые чувствуют газ и предупреждают хозяина об опасности.
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