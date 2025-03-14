Юрий Куклачев вновь женился на своей супруге Елене спустя 55 лет совместной жизни

Юрий Куклачев и Елена Куклачева (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)
Юрий и Елена Куклачевы отпраздновали 55-летие совместной жизни. Основатели самой известной цирковой династии в России захотели в честь этого снова зарегистрировать свой брак.
«Изумрудную свадьбу» народный артист РСФСР и его жена отметили 14 марта в Казани. Повторная регистрация союза стала для них доброй традицией — пять лет назад супруги поженились в Ялте.
В разговоре с aif.ru Юрий признался, что отмечает день бракосочетания по-московски, по-крымски, а теперь еще и по-татарски.
Свою возлюбленную Куклачев повстречал в 1970 году, когда учился в цирковом училище. Тогда Елена Гурина являлась танцовщицей студии Ансамбля народного танца И. А. Моисеева. Через некоторое время они поженились, и жена начала ассистировать Юрию на выступлениях. У супругов есть трое детей и шестеро внуков. Наследники Куклачевых продолжают их дело и работают в Театре кошек.
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В разговоре с aif.ru Юрий признался, что отмечает день бракосочетания по-московски, по-крымски, а теперь еще и по-татарски.
Свою возлюбленную Куклачев повстречал в 1970 году, когда учился в цирковом училище. Тогда Елена Гурина являлась танцовщицей студии Ансамбля народного танца И. А. Моисеева. Через некоторое время они поженились, и жена начала ассистировать Юрию на выступлениях. У супругов есть трое детей и шестеро внуков. Наследники Куклачевых продолжают их дело и работают в Театре кошек.
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