Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Юрий Куклачев вновь женился на своей супруге Елене спустя 55 лет совместной жизни

Юрий Куклачев вновь женился на своей супруге Елене спустя 55 лет совместной жизни

Юрий Куклачев и Елена Куклачева (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)

Юрий Куклачев и Елена Куклачева (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)

Юрий и Елена Куклачевы отпраздновали 55-летие совместной жизни. Основатели самой известной цирковой династии в России захотели в честь этого снова зарегистрировать свой брак.
«Изумрудную свадьбу» народный артист РСФСР и его жена отметили 14 марта в Казани. Повторная регистрация союза стала для них доброй традицией — пять лет назад супруги поженились в Ялте.

В разговоре с aif.ru Юрий признался, что отмечает день бракосочетания по-московски, по-крымски, а теперь еще и по-татарски.

Свою возлюбленную Куклачев повстречал в 1970 году, когда учился в цирковом училище. Тогда Елена Гурина являлась танцовщицей студии Ансамбля народного танца И. А. Моисеева. Через некоторое время они поженились, и жена начала ассистировать Юрию на выступлениях. У супругов есть трое детей и шестеро внуков. Наследники Куклачевых продолжают их дело и работают в Театре кошек.

Читайте также:

«Совместные фото дышат страстью и гармонией»: Мария Погребняк высказалась о Перминовой и ее новом бойфренде

«Бред неполноценной твари»: отец Яниса Тиммы оскорбил Седокову после новостей об интервью за 10 млн рублей

Ольга Бузова воссоединилась с младшей сестрой и полностью оплатила их встречу

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#регистрация
#супруги
#артист
#любовь
#свадьба
#брак
Появились кадры с видеорегистратора Александра Буйнова: как на самом деле произошло ДТП
Буйнов показал кадры с видеорегистратора в момент ДТП
14 марта 2025, 18:51

Александр Буйнов (Фото: Instagram*/buinovofficial)

Опубликованы кадры с видеорегистратора Александра Буйнова, где видно, как певец сбил пенсионерку. Видео он предоставил для программы «Прямой эфир».
«Я не снимаю с себя вины: был наезд, но даже не удар, а толчок. На кадрах с моего регистратора женщина присела и оставалась в этом положении, даже не ложилась. Я открыл дверь и подошел к ней. На записи видно, что я вышел и подошел со словами «Ой, мамочка», — рассказал Буйнов.

14 марта, в эфире телеканала «Россия» вышла программа «Прямой эфир», в которой выяснили все детали резонансного ДТП, в которое угодил известный певец Александр Буйнов, сбив на своём «Лексусе» пенсионерку.

Напомним, инцидент произошёл 27 февраля в Подмосковье. Внедорожник Lexus, принадлежащий певцу, сбил 61-летнюю воспитательницу детского сада Аллу Смирнову на пешеходном переходе. Женщина была госпитализирована, у неё диагностировали разрыв связок.

Читайте также:

«Это одно из самых больших испытаний в моей жизни»: Буйнов пришел в больницу к пенсионерке, которую сбил

«Стало плохо, я в больнице»: Александр Буйнов не пришёл на посвящённое ДТП с его участием ток-шоу «Пусть говорят»

Стало известно, какое наказание ждет Буйнова за ДТП с пострадавшей


*Запрещен в РФ
#подмосковье
#дтп
#россия
#певец
#женщина
#наказание
#инцидент
#программа
#шоу
#удар
#ток
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Совместные фото дышат страстью и гармонией»: Мария Погребняк высказалась о Перминовой и ее новом бойфренде
Мария Погребняк поддержала отношения Елены Перминовой и Тараса Романова
14 марта 2025, 18:08

Тарас Романов и Елена Перминова (Фото: Инстаграм* @lenaperminova)

Елена Перминова рассекретила новые отношения. Мария Погребняк прокомментировала перемены в личной жизни модели в своем Телеграм-канале.
Перминова в конце прошлого года заявила о расставании с бизнесменом Александром Лебедевым после 19 лет отношений и появления на свет четверых детей. Елена не вдавалась в детали разрыва, но назвала экс-возлюбленного лучшим отцом и отметила, что испытывает к нему лишь тепло и благодарность.

Сейчас у модели новый роман. Избранником Перминовой стал манекенщик Тарас Романов.

Пара перестала скрываться. Их отношения стали предметом бурных обсуждений: одни рады за Елену, другие злорадствуют и распускают сплетни. Модель поддержала Мария Погребняк, которая тоже является многодетной мамой.

«Недавно Лена рассталась с мужем и уже сияет в лучах внимания нового ухажера. Ее сердечко покорил молодой и харизматичный Тарас Романов. Он модель. Заметили, как они с Леной похожи? Говорят, если двое словно отражение друг друга — это знак самой судьбы», — поделилась звезда шоу «Сокровища императора».

Многие судачат о разнице в возрасте между Перминовой и Романовым. Недавно манекенщику исполнилось 29 лет, а модель через несколько месяцев отпразднует 39-й день рождения. По этому поводу у Марии тоже есть мнение.

«Да, он младше ее на целых 10 лет, но разве это важно, когда Лена выглядит на 25? Мама четверых детей, а энергии и грации хоть отбавляй! Тарас, кажется, тоже в восторге — их совместные фото дышат страстью и гармонией», — подчеркнула Погребняк.

Телезвезда уверена, что такие союзы создаются на небесах.

Читайте также:

Ольга Бузова воссоединилась с младшей сестрой и полностью оплатила их встречу

«Прямой эфир»: Сын сбитой Александром Буйновым женщины ранее устраивал «подставное ДТП»

«Пугачева снова вышла на тропу расправ»: Собчак прокомментировала последние новости о Пугачевой

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#отношения
#любовь
#возраст
#мнение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Видела войну, пережила выкидыш и занимается благотворительностью: как живёт актриса Нелли Уварова
14 марта 2025, 17:54

Нелли Уварова (РИА Новости/Владимир Федоренко)

Дебют актрисы Нелли Уваровой на большом экране состоялся в фильме «Полетели», а дальше были «Бумер» и «Я остаюсь». Но популярной артистка стала после того, как вышел сериал «Не родись красивой», в котором она исполнила роль Кати Пушкарёвой.
О том, что Нелли Уваровой пришлось пережить в детстве, об отношениях с мужьями, а также о том, чем сейчас занимается актриса, читайте в материале «Радио 1».

Свидетель войны


Нелли Уваровой было два года, когда семья переехала в Тбилиси, где жили родители её матери. В 1991 году в стране началась гражданская война. Через три года, в 1994-м, Нелли вместе с семьёй переехала в Москву, она и её близкие получили статус беженца, так как не было ни жилья, ни денег, ни работы.

«В девять лет я услышала первые выстрелы. В 11 я временами пряталась под кроватью. В 14 лет мы навсегда уезжали из Тбилиси, машину почему-то обстреливали. Мы практически убегали ради мира, ради будущего. Сегодня уже и оглядываться не приходится: сегодня война догоняет тебя в твоём собственном доме. И как всё это может снова происходить?» — говорила актриса в 2014 году.
Нелли Уварова в спектакле «Женщины Лазаря» на сцене РАМТ (РИА Новости/Владимир Федоренко)

В 1997 году Уварова окончила школу и поступила на актёрский факультет ВГИКа (мастерская Г. Г. Тараторкина).

В каких фильмах и сериалах ещё снималась Нелли Уварова


Игру актрисы можно увидеть в таких лентах, как «Атлантида», «Тяжёлый песок», «Последний министр», «Содержанки», «Американец» «Многодетство» «Неверные» и других. По данным сервиса «Кинопоиск», всего в фильмографии артистки указано 40 работ.

Личная жизнь


В 2005 году Нелли Уварова вышла замуж за режиссёра Сергея Пикалова, он является одним из создателей сериала «Не родись красивой». В эфире программы «Судьба человека» актриса рассказала, что в то время, когда у неё были отношения с Пикаловым, она находилась на пике популярности. Бесконечные съёмки, чрезмерное внимание к её персоне — всё это привело к расставанию.
«Я беру на себя ответственность за развод с Сергеем. Я вела себя очень плохо, срывалась. При этом мы продолжали быть близкими людьми, общаться. Однажды он признался мне, что встретил девушку, и я была так рада. Тогда скрывать расставание было уже неприлично», — поделилась она.

Нелли Уварова (РИА Новости/Владимир Федоренко)

После развода актриса начала отношения с актёром Александром Гришиным. В 2011 году у них родилась дочь Ия, тогда же пара зарегистрировала брак. В 2016 году Уварова родила сына Игнатия. Также актриса призналась, что пережила выкидыш.
«Вторая беременность у меня была полна приключений. <…> И как я всё это пережила? <…> Мне было так страшно, потому что между первым и вторым ребёнком у меня была потеря. <…> Муж меня поддерживал <…>», — вспоминала актриса.

Как сейчас живёт Нелли Уварова


Сегодня Нелли занимается благотворительностью и продолжает творческую деятельность. Она работает в Российском академическом молодёжном театре (РАМТ), гастролирует с антрепризами, ставит спектакли и снимается в кино. В марте 2025 года стартовал сериал «Между нами химия», в съёмках которого Уварова приняла участие. Также актриса задействована в проекте «80 ударов в минуту».

Читайте также:

Ольга Бузова воссоединилась с младшей сестрой и полностью оплатила их встречу

«Прямой эфир»: Сын сбитой Александром Буйновым женщины ранее устраивал «подставное ДТП»

«Пугачева снова вышла на тропу расправ»: Собчак прокомментировала последние новости о Пугачевой
#радио 1
#кино
#семья
#жизнь
#война
#развод
#брак
#актриса
#отношения
#съёмки
#сериал
#новости
#беременность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Бред неполноценной твари»: отец Яниса Тиммы оскорбил Седокову после новостей об интервью за 10 млн рублей
Отец Яниса Тиммы назвал Седокову «неполноценной тварью»
14 марта 2025, 17:50

анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Отец Яниса Тиммы Райнис резко высказался в адрес бывшей супруги покойного сына Анны Седоковой после того, как узнал, что она готова дать интервью за 10 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что Анне поступило предложение дать интервью Андрею Малахову и Дмитрию Борисову. При этом Седокова якобы запросила за это 10 миллионов рублей.

Артистка позже подтвердила, что это правда, однако отметила, что этой ей предложили такие деньги, но она отказалась.

«А в новостях сегодня все правда. Только маленькая поправка: предложение сделали мне, а не я. Я умею разговаривать лишь языком музыки сейчас. Могу лишь закрываться в студии и писать песни, выворачивая душу наизнанку. Это тот язык, на котором я сейчас хочу говорить», — написала Седокова в личном блоге.

Отец Яниса рассвирепел, увидев такие новости, и не смог промолчать.

«Бред неполноценной твари», — прокомментировал мужчина и отметил аккаунт Седоковой, обращаясь лично к ней.

Читайте также:

Кушанашвили утверждает, что Седокова просит огромную сумму за первое интервью после смерти Тиммы

«Хочу сказать лично ей»: отец Яниса Тиммы пригласил в гости Седокову

«Бояться надо»: Отец Яниса Тиммы угрожает Седоковой
#деньги
#отец
#язык
#мужчина
#интервью
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ольга Бузова воссоединилась с младшей сестрой и полностью оплатила их встречу
Ольга Бузова воссоединилась с младшей сестрой, с которой долго не общалась
14 марта 2025, 17:08

Ольга и Анна Бузовы (Фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова наконец помирилась с младшей сестрой и начала проводить с ней время. Накануне родственницы устроили совместную тренировку, чтобы научиться играть в падел-теннис.
«Мы справились! Радовались как дети, когда начало получаться. Какой же это кайф — именно так проводить время с любимыми и близкими, открывая для себя новые активности, хобби и увлечения», — поделилась Бузова своими эмоциями с подписчиками.

Младшая сестра звезды российского шоу-бизнеса призналась, что давно хотела иметь общее увлечение с Олей, чтобы больше проводить времени друг с другом. Тогда Анна придумала организовать совместную игру в падел-теннис. Ольга Бузова подошла к мероприятию довольно основательно, оплатив корт, тренера и VIP-раздевалку для себя и Анны. Обе девушки остались довольны игрой и пообещали продолжить тренировки.

При этом поклонники Ольги напомнили ей о прошлой крупной ссоре с сестрой. Девушки поругались, когда певица не стала оплачивать родственнице перелет в бизнес-классе, а потом намекнула, что Анна постоянно просила у нее денег. Подписчики Ольги призвали ее быть аккуратной в общении с сестрой.

Читайте также:

«Должен оплатить счет и заказать такси»: Ольга Бузова раскрыла, как проверяет мужчин на свидании

«Не представляете, что произошло»: Бузова попала в неприятную ситуацию из-за платья

«Муж меня отругал»: сестра Ольги Бузовой рассказала о неприятном событии


#дети
#теннис
#такси
#бизнес
#певица
#звёзды
#шоу
#перелёт
#тренировки
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате