Клоун и дрессировщик Юрий Куклачёв раскрыл размер своей пенсии

Юрий Куклачёв (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)
Отметивший в прошлом году своё 75-летие знаменитый советский и российский артист цирка, ковёрный клоун, дрессировщик кошек, радиоведущий и писатель рассказал, что размер его пенсии составляет более 50 тысяч. Но основную её часть составляет доплата от правительства Москвы как народному артисту республики.
В разговоре с сетевым изданием aif.ru создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве выразил недоумение по поводу того, что эта мера социальной поддержки артистов применяется только в столице. Куклачёв считает необходимым поднять вопрос о том, чтобы такая доплата была введена по всей стране, а не только в Москве.
Куклачёв также напомнил, что он является лауреатом премии Ленинского комсомола. Он считает, что доплаты за звания и вознаграждения от государства и он сам, и другие народные артисты страны заслужили своей работой, своему служению Отееству и людям.
Отвлёкшись от грустных мыслей, артист рассказал, что в честь своего 75-летия и 35-летнего юбилея Театра кошек он с коллегами уже начал грандиозный выездной тур. Среди городов, которые посетит клоун и его мохнатые питомцы, Казань, Набережные Челны, Нижний Новгород, Йошкар-Ола и Чебоксары. А закончится это большое турне в Санкт-Петербурге.
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«Мне один заслуженный артист Дагестана, который живет в Москве, признался, что ему все говорят: “Езжай в Дагестан, езжай в Дагестан”. Но ему там с местной зарплатой и пенсией не прожить. А ведь Дагестан – тоже Россия! Видите, какая несправедливость», — огорчается великий знаток кошачьего племени.
Куклачёв также напомнил, что он является лауреатом премии Ленинского комсомола. Он считает, что доплаты за звания и вознаграждения от государства и он сам, и другие народные артисты страны заслужили своей работой, своему служению Отееству и людям.
Отвлёкшись от грустных мыслей, артист рассказал, что в честь своего 75-летия и 35-летнего юбилея Театра кошек он с коллегами уже начал грандиозный выездной тур. Среди городов, которые посетит клоун и его мохнатые питомцы, Казань, Набережные Челны, Нижний Новгород, Йошкар-Ола и Чебоксары. А закончится это большое турне в Санкт-Петербурге.
«Везем около 200 кошек. Такого масштабного выездного проекта у нас еще не было», — сказал Юрий Куклачёв в заключение.
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Александр Бойцов