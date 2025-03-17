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Клоун и дрессировщик Юрий Куклачёв раскрыл размер своей пенсии

Юрий Куклачёв: Как народный артист России получаю пенсию больше 50 тысяч
Юрий Куклачёв (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Юрий Куклачёв (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Отметивший в прошлом году своё 75-летие знаменитый советский и российский артист цирка, ковёрный клоун, дрессировщик кошек, радиоведущий и писатель рассказал, что размер его пенсии составляет более 50 тысяч. Но основную её часть составляет доплата от правительства Москвы как народному артисту республики.
В разговоре с сетевым изданием aif.ru создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве выразил недоумение по поводу того, что эта мера социальной поддержки артистов применяется только в столице. Куклачёв считает необходимым поднять вопрос о том, чтобы такая доплата была введена по всей стране, а не только в Москве.

«Мне один заслуженный артист Дагестана, который живет в Москве, признался, что ему все говорят: “Езжай в Дагестан, езжай в Дагестан”. Но ему там с местной зарплатой и пенсией не прожить. А ведь Дагестан – тоже Россия! Видите, какая несправедливость», — огорчается великий знаток кошачьего племени.

Куклачёв также напомнил, что он является лауреатом премии Ленинского комсомола. Он считает, что доплаты за звания и вознаграждения от государства и он сам, и другие народные артисты страны заслужили своей работой, своему служению Отееству и людям.

Отвлёкшись от грустных мыслей, артист рассказал, что в честь своего 75-летия и 35-летнего юбилея Театра кошек он с коллегами уже начал грандиозный выездной тур. Среди городов, которые посетит клоун и его мохнатые питомцы, Казань, Набережные Челны, Нижний Новгород, Йошкар-Ола и Чебоксары. А закончится это большое турне в Санкт-Петербурге.

«Везем около 200 кошек. Такого масштабного выездного проекта у нас еще не было», — сказал Юрий Куклачёв в заключение.

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Суды, мошенники, ДЦП и слепота: как продолжают свою жизнь и борьбу за наследство вдова и дочь Алексея Баталова
17 марта 2025, 17:10

Алексей Баталов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Почти десять лет назад, в 2017 году, ушел из жизни народный артист СССР Алексей Баталов. Звезда фильма «Москва слезам не верит» оставил после себя скорбящую вдову и дочь.
Как сегодня живут его близкие без главной опоры и поддержки в лице любящего мужа и отца? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Тяжелая болезнь

Алексей Баталов был страстным любителем своей дачи, где проводил время с семьей, особенно с младшей дочерью Марией, страдающей от детского церебрального паралича. Дача служила для него местом отдыха и творческой работы, он сам сделал большую часть мебели. Однако незадолго до своей смерти Баталов столкнулся с проблемой: сосед попытался незаконно захватить часть его земли для постройки бани, и правовые разбирательства легли на плечи Марии. Несмотря на то что они выиграли дело, дача сегодня находится в запущенном состоянии.

«Когда Алеша заболел, мы перестали туда ездить. А теперь после его смерти вовсе не ездим. На поездки нужны деньги и силы. А у нас нет ни того, ни другого. Дача закрыта. Отключено электричество за неуплату. И некому заниматься хозяйственно-бытовыми вопросами», — с грустью в голосе вспоминает вдова актера.

С горечью она признает, что ей и дочери с ДЦП было бы гораздо лучше на природе, чем в шумном и жарком мегаполисе.

Фото: iStock/LuCaAr

Трудности жизни

89-летняя Гитана и ее дочь Мария сталкиваются с серьезными трудностями после ухода Алексея Баталова. Гитана не может управляться с креслом-коляской дочки, поэтому для прогулок им нужна помощь соседей.

Несмотря на тяжелое заболевание, Мария, которая может двигать только одним пальцем и имеет проблемы с речью, успешно окончила сценарный факультет ВГИКа и работает над сериалами и книгами. Однако забота о себе и о матери становится для нее настоящим испытанием, особенно учитывая, что Гитана после утраты мужа практически ослепла.

«Вы представляете, я такая здоровая, а ни зги не вижу. Что-то, конечно, я делать могу, ходить, например. Но так страшно ничего не видеть. Но вы не подумайте, я в помощи не нуждаюсь, сама готова всем помочь! У нас в стране женщины сильные, крепкие. И я такая. Мой муж всегда всех учил — надо помогать», — сетует на жизнь она.

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Смерть мужа


Алексей Баталов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Накануне трагедии он сломал шейку бедра, но успешно перенес операцию и был готов к выписке. Однако ночью, когда все были уверены в его выздоровлении, он скончался. Женщина, прожившая с ним более пятидесяти лет, до сих пор не может прийти в себя от утраты, но утешается тем, что любимый ушел мирно во сне.

После похорон Алексея Баталова здоровье его вдовы Гитаны резко ухудшилось. В это время мошенники, актриса Наталья Дрожжина и юрист Михаил Цивин, попытались завладеть наследием актера, утверждая, что им было разрешено управлять его имуществом.

Однако Гитана и Мария опровергли эти заявления и обратились в суд. В ходе разбирательств выяснилось, что Цивин пустил арендаторов в квартиру Баталова и присваивал деньги от аренды. Попытки мошенников завладеть дачей актера также не увенчались успехом. В итоге Цивин получил пять лет тюрьмы, а Дрожжина — четыре года условно.

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«Тебе придётся меня убить»: Конфликт Канье Уэста и Ким Кардашьян набирает обороты
Ким Кардашьян запрещает дочери участвовать в записях песен с Пи Дидди и Канье
17 марта 2025, 17:07

Ким Кардашьян (Фото: Инстаграм* @kimkardashian)

Между бывшими супругами рэпером Канье Уэстом и актрисой, предпринимательницей и звездой реалити-шоу Ким Кардашьян разгорается очередной скандал. Музыкант привлёк к записи своего совместного трека с Пи Дидди их старшую дочь Норт, чему мать решительно воспротивилась.
Её вполне можно понять, пишет телеграм-канал «Только никому mini». Светской львице совсем не хочется, чтобы имя её 11-летней девочки ассоциировалось у зрителей и слушателей с приятелем её бывшего мужа Дидди, которому грозит пожизненное заключение за торговлю людьми, изнасилования и растление несовершеннолетних. Ким через суд пытается добиться изъятия записи трека Уэста из сети.

Самое интересное, что она имеет на это полное право. Кардашьян имена всех своих детей — дочерей Норт и Чикаго и сыновей Сейнта и Псалма — зарегистрировала в качестве торговых марок сразу после рождения. Теперь до их совершеннолетия никто без её согласия не может использовать имена звёздных детишек. Изначально Канье был не против. Тогда, видимо, не подумал, что запрет в случае разногласий коснётся и его самого. Теперь рэпер возмущается действиями Ким.

«Тебе придётся меня убить, чтобы добиться своего», — написал он бывшей супруге.

Затем он принялся уже открыто угрожать Кардашьян.

«Исправь это, или я начну войну. И никто из нас не сможет оправиться от последствий, когда всё выйдет на публику», — отправил он следующее послание.

А потом, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, Уэст предал огласке всю переписку с бывшей женой. Публика запаслась попкорном и ожидает дальнейшего развития событий.

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Ссора с Пугачевой и венерическое заболевание после измены мужа: трудная судьба Кати Семеновой
17 марта 2025, 16:51

Екатерина Семёнова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В середине 1980-х Катя Семёнова находилась на вершине популярности. Её песни звучали повсюду, и она пользовалась огромной любовью публики. Однако всего через несколько лет артистка исчезла со сцены. Существовало множество слухов о причинах этого: одни утверждали, что она поссорилась с Аллой Пугачевой, другие были уверены, что Семёнова выбрала семью вместо карьеры. Что же произошло с Катей Семёновой и где она сейчас, расскажет «Радио 1».

Воспитывалась старшей сестрой

Семёнова рано осталась без родителей: её отец ушёл из жизни в 1967 году, а мать — в 1972. Заботой о Катерине занялась старшая сестра Людмила. Однако ей было нелегко: муж Людмилы страдал от алкогольной зависимости, и ей приходилось самостоятельно обеспечивать семью, в которой уже росло двое её детей и несовершеннолетняя Катя.

Несмотря на все трудности, Людмила не отправила Катю в детский дом. Она работала на трех работах, чтобы прокормить семью. Катя очень ценила любовь и внимание сестры и стремилась помочь, поэтому устроилась на неполный рабочий день уборщицей.

Семенова понимала, что у нее нет шансов поступить в университет, и решила, что после школы пойдет работать. Однажды Екатерина увидела объявление о конкурсе патриотической песни и решила попробовать свои силы. Она была приятно удивлена, когда выиграла Гран-при. Более того, на этом конкурсе ей предложили стать частью молодежной группы «Девчата». Семеновой предложили роль бэк-вокалистки.

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Внезапный старт музыкальной карьеры

С этого момента жизнь Екатерины Семеновой кардинально изменилась. Она начала появляться на телевидении и выступать вместе с известными артистами. С 1982 года Екатерина два года работала бэк-вокалисткой у Юрия Антонова, параллельно записывая свои собственные песни. В 1986 году она стала ведущей передачи «Шире круг» в сотрудничестве с певцом Вячеславом Малежиком. Тогда даже ходили слухи об их возможном романе.

Совместно с Андреем Батуриным Екатерина создала группу «Алло» и отправилась в гастрольное турне по всему Союзу. В 1993 году Екатерина выступила на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой. Этот момент стал поворотным в её карьере: для одних Пугачева открывала двери к славе, а других, не угодных ей, просто забывали. К сожалению, отношения между Пугачевой и Семеновой не сложились.


Не понравилась Алле Пугачевой

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Существовало мнение, что Екатерина Семёнова не пришлась по нраву Алле Пугачёвой, что привело к возникновению конфликта между ними. Обе певицы обладали схожими стилевыми чертами, включая прически и манеру исполнения. Однако настоящим поводом для напряженности стало их участие в конкурсе «Золотая дорожка», где Екатерина заняла второе место, а Пугачева — первое.

На первый взгляд, этот инцидент мог бы разрешить конфликт, продемонстрировав превосходство Примадонны. Тем не менее, слухи о противостоянии только усилились. Позже стало известно, что песня «Школьница» изначально была написана для Пугачёвой, но в итоге досталась Семёновой. После этих событий Екатерина стала реже появляться на телевидении.

Измены мужа и уход с эстрады

Точная причина исчезновения Екатерины с музыкальной сцены остается неизвестной. Ситуация усугубилась, когда её сестра Людмила серьезно заболела, и Екатерине пришлось оказывать ей помощь. В личной жизни тоже настали трудные времена: её супруг, музыкант Андрей Батурин, изменял ей.

Хотя Андрей работал с Екатериной, она не интересовалась его доходами и сама покрывала семейные расходы. Когда Катя пыталась совмещать гастроли с домашними делами, Андрей часто задерживался у друзей и встречался с другими девушками, не считая это чем-то предосудительным — он утверждал, что просто веселится.

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Настоящим ударом для Екатерины стали венерические заболевания, которые она подхватила от мужа после его похождений. Развод оказался тяжелым: Батурин решил насолить Семёновой в последний раз и начал распускать слухи в прессе о том, что она проходит лечение в психиатрической клинике. Позже он стал давить на самые болезненные темы, утверждая, что Катя — плохая мать, оставившая сына Ванечку с дальними родственниками, в то время как сама занимается личной жизнью и гастролирует.


Новый этап с Михаилом Церишенко

Точная причина исчезновения Екатерины с музыкальной сцены остается неизвестной. Ситуация усугубилась, когда её сестра Людмила серьезно заболела, и Екатерине пришлось оказывать ей помощь. В личной жизни тоже настали трудные времена: её супруг, музыкант Андрей Батурин, изменял ей.

Хотя Андрей работал с Екатериной, она не интересовалась его доходами и сама покрывала семейные расходы. Когда Катя пыталась совмещать гастроли с домашними делами, Андрей часто задерживался у друзей и встречался с другими девушками, не считая это чем-то предосудительным — он утверждал, что просто веселится.

Настоящим ударом для Екатерины стали венерические заболевания, которые она подхватила от мужа после его похождений. Развод оказался тяжелым: Батурин решил насолить Семёновой в последний раз и начал распускать слухи в прессе о том, что она проходит лечение в психиатрической клинике. Позже он стал давить на самые болезненные темы, утверждая, что Катя — плохая мать, оставившая сына Ванечку с дальними родственниками, в то время как сама занимается личной жизнью и гастролирует.

Екатерина Семёнова (Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»)

Простила мужа-изменщика

Для друзей Семеновой стало настоящим шоком, когда она после всех слез и страданий смогла простить своего второго мужа. Получив документы о разводе, Катя осталась жить в их квартире, в то время как неверный супруг переехал на дачу. Пара даже приняла участие в ток-шоу у Андрея Малахова, где Екатерина откровенно рассказала о предательствах Михаила. Однако вскоре она призналась, что пожалела его и разрешила ему вернуться обратно в квартиру.

В настоящее время Семенова получает небольшую пенсию, а основной доход ей приносит написание песен.

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#шоу-бизнес
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«Постучать старым колечком»: Марина Кравец научила, как правильно просить у мужчин дорогие подарки
Марина Кравец посоветовала дружить с мужчинами, способными на дорогие подарки
17 марта 2025, 16:35

Мария Кравец (Фото: Telegram @marinakravets_official)

Актриса и резидент Comedy Club Марина Кравец рассказала о том, как правильнее всего просить у мужчин в подарок дорогие украшения.
«Я не уверена, что с бриллиантами нужно дружить. А дружить лучше с мужчинами, которые могут их подарить. Намекать мужу на покупку украшений, напоминать. Как это делать? Ненавязчиво. Постучать утром в комнату колечком старым: «Слышишь, милый, звук уже не такой, как раньше"», — пошутила Кравец в беседе с «Газетой.Ru».

По словам актрисы, основная красота женщины кроется не в бриллиантах, а в глазах и состоянии души. А драгоценности являются лишь красивым сопутствующим элементом, уверена девушка.

Кравец также призналась, что украшения для нее являются лишь эстетикой, а статуса лучше добиваться другими способами.

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Грязный скандал и осуждения коллег: как живет Натан после публичной измены жене и конфликта с Аланой Мамаевой
17 марта 2025, 16:02

Натан (Фото: Телеграм, @natanonline)

В 2013 году Алишер Мирзохонов (всем слушателям он известен под псевдонимом Натан) приезжает в Москву на кастинг-проект, устроенный лейблом Black Star, надеясь поймать за хвост удачу. И ему это удаётся: среди 2 тыс. претендентов выбрали его.
С этого момента карьера рэпера начинает набирать обороты, а в 2015 году, после выпуска песни «Дерзкая», Натан по-настоящему становится популярным. Сегодня музыканту исполняется 39 лет. О его творческом пути, о том, в каких скандалах он был замешан и чем он сейчас занимается, читайте в материале «Радио 1».

Первые шаги в музыкальной карьере


В тринадцать лет Натан становится участником алма-атинской группы «Синдикат», которая часто принимала участие в фестивалях альтернативной музыки, пела в ночных клубах. Музыканты открыли собственную студию и начали работать над новыми композициями.

Спустя четыре года, в 2003-м, коллектив представил свой первый альбом, вышедший небольшим тиражом. Немногочисленные фанаты оценили пластинку. В 2008-м группа сменила название на Fuckелы Hustla. После окончания Института искусств Натан оставил группу и начал развивать сольную карьеру — в 2010 году музыкант представил несколько новых композиций слушателям, которые отметили его отличный вокал.

Натан (Фото: Телеграм, @natanonline)

Как уже говорилось ранее, в 2013 году рэпер выигрывает конкурс лейбла Black Star. Он переезжает в Москву вместе с женой Анастасией Швецовой.
«Сколько отказов я получил до того, как подписал контракт с Black Star? Их даже сложно сосчитать. Попутно я занимался другой работой: был и официантом, и мойщиком — лишь бы заработать на осуществление мечты. Были моменты, когда хотел уйти из музыки, но, думаю, всё-таки не решился бы», — рассказывал артист.
Уже осенью того же года вышел дебютный сингл певца «Аллилуйя». Спустя полтора месяца один за другим последовали треки «Новая жизнь» и «Майкрофон». В марте 2014 года Натан вместе с Тимати исполнили песню «Девочка бомба». Эту композицию Алишер написал сам.

Трек «Дерзкая», вышедший в 2015 году, занял первые строчки российских чартов. Алишер стал знаменитым. В 2018 году артист удостоился первой награды: Натана объявили лауреатом премии журнала MODA topical «Прорыв года».

Также музыкант записывал песни с другими исполнителями. Так, вместе с Ганвестом он исполнил песни «Вау» и «Ананасовый сироп». С Гусейном Гасановым рэпер представил лирический сингл «Выбирай», а с Сосо Павлиашвили артист записал песню «Хабиби».

Натан (Фото: Телеграм, @natanonline)

В мае 2022 года Ирина Дубцова и Натан выпустили клип на совместную композицию «Давай обнимемся в последний раз». Ролик получился стильным, откровенным и эмоциональным. За два дня видео посмотрели свыше 100 тысяч человек. Кроме этого, музыкант сотрудничал с Юлианной Карауловой, Славой, Алсу. В 2024 году Натан представил песню «Тянет», которую записал вместе с Ириной Дубцовой. Дуэт за эту композицию получил премию «Золотой граммофон».

Участие Натана в телепроектах


Артиста часто можно увидеть в различных телепроектах в качестве гостя или участника. Так, в 2017 году рэпер вместе с певицей Клавой Кокой отвечал на каверзные вопросы в шоу «Где логика?». Также Натан вёл передачу «Орёл и решка» вместе с Настей Ивлеевой, неоднократно в роли ведущего снимался в различных музыкальных чартах.

Первый инцидент и «Звёзды в джунглях»


В 2017 году, в Международный день человека с синдромом Дауна, Натан выпустил трек «Пахнет сексом», в котором есть такая строчка: «Я себя веду как полный даун». Новую композицию музыканта не оценила Эвелина Бледанс, чей сын страдает данным недугом, и фонд «Синдром любви», помогающий людям с синдромом Дауна.

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Натан извинился перед всеми, кого могла задеть его песня, и сказал, что премьера трека никак не связана с данной датой, это зависит от внутреннего графика лейбла. Спустя семь лет на шоу «Злые языки» он заявил, что в тексте нет ничего оскорбительного.
«Не было никакого злого умысла. А перед публикой скажу, что уважительно отношусь ко всем. У меня всегда в приоритете женщины, дети и пожилые люди. Я отнёсся к ситуации максимально без агрессии. И если я каким-то образом оказался неправым, то всегда приношу извинения», — сообщил рэпер.
В 2024 году Натан принял участие в реалити-шоу «Звёзды в джунглях», что стало причиной краха его семейного счастья.

Жить долго и счастливо?


С Анастасией Швецовой Натан познакомился в апреле 2010 года. Тогда он написал сообщение в директ девушке: «Здравствуй, мать моих будущих детей!». Недолго думая, Анастасия заблокировала странного пользователя, который показался ей сумасшедшим, но музыкант не собирался сдаваться.

Выяснив, что его будущая жена работает дизайнером, он написал ей с другого аккаунта и заказал визитки. Так начались их отношения, хотя пока общение ограничивалось разговорами по телефону. Ещё долго Анастасия не соглашалась на встречу. Как-то артист попросил девушку назвать адрес, но она предложила ему первым рассказать, где он живёт. Оказалось, что они являются соседями.
«В шоу-бизнес я ворвался уже с женой, и если раньше я не выставлял свою личную жизнь напоказ, то только потому, что оберегал своё счастье. Настя поддерживает меня в работе, а я поддерживаю её душевный баланс. Сейчас мне важно показать, что я полностью принадлежу своей женщине», — однажды сказал рэпер.

Натан и его бывшая жена Анастасия Швецова (Instagram*, @anastaciashvetsova)

В 2012 году влюблённые сыграли свадьбу. В том же году у них родился сын Натанаэль, а через шесть лет на свет появился второй наследник — Ратмир. В 2024 году артист разрушил семейное счастье собственными руками: стало известно, что во время съёмок «Звёзды в джунглях» он завёл роман сразу с двумя участницами проектами — с блогером Лерчек (Валерией Чекалиной) и R&B-певицей Бьянкой.

Как рассказала Анастасия Швецова, со своим звёздным супругом она не живёт с лета прошлого года (ещё до съёмок шоу), в их отношениях назрел кризис, что и подтолкнуло Натана принять участие в проекте.

Поддался животным инстинктам


Отношения Натана с блогером Лерчек и певицей Бьянкой обсуждала вся страна. Сначала рэпер воспылал чувством к Чекалиной, которая приехала в джунгли снять стресс после развода с мужем. В одной из серий пара уединилась в кустах и поддалась порыву страсти. При этом они знали, что камеры установлены по всему периметру.

Выйдя на связь с поклонниками после выхода в эфир выпуска «Звёзды в джунглях», Натан не стал отрицать, что у них с Валерией возникла симпатия друг к другу. Он назвал своё поведением животным и отметил, что потерял над собой контроль на проекте. Также рэпер добавил, что пытается спасти отношения с женой.

Лерчек в своих интервью утверждала, что поддалась на проекте чувствам и не знала, что музыкант женат. Она была уверена, что Натан расторгнул брак с супругой, поскольку он всерьёз говорил о чувствах к ней. После всего случившегося между ними блогер сказала рэперу, что она бы хотела попросить прощения у Анастасии.

Натан на реалити-шоу «Звёзды в джунглях» (Фото: Телеграм, @natanonline)

Также в сети опубликовали видео, на котором Натан целовался с Бьянкой. По словам певицы, ей показалось, что между ней и Натаном может что-то быть. Она отреагировала на ситуацию с юмором и подчеркнула, что влюблена в совершенно другого человека. Кроме того, Бьянка рассказала о том, что они с рэпером будут записывать совместный трек. Однако позднее Натан сообщил, что не готов выпускать сырой материал, сделанный на скорую руку. Певицу оскорбило подобное отношение, и она заявила, что больше не собирается сотрудничать с артистом.

Реакция общественности на скандал


Конечно, многие осудили поведение Натана на проекте «Звёзды в джунглях». Резко о рэпере высказалась блогер Мария Погребняк.
«Дно, просто дно! Я не знаю, где его мозги. Ты приходишь на реалити-шоу и знаешь, что камеры и прослушки в каждом углу. Как можно не уважать свою семью, жену и детей, чтобы закрутить роман, будучи еще женатым? Я не верю в его слова о том, что он до проекта разошёлся с женой», — сказала Мария на шоу Алёны Жигаловой.
Модель, бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана не поверила словам Анастасии, что с Натаном они расстались ещё до «Звёзд в джунглях», так как на проекте музыкант носил кольцо и часто звонил супруге.
«Это очень мудрое заявление для того, чтобы оправдать отца своих детей, себя. Она молодец, в принципе», — писала Алана.

Натан (Фото: Телеграм, @natanonline)

Натан не стал молчать, в соцсетях он набросился с критикой на бывшую жену футболиста.
«Моя супруга выложила свой взгляд, где информация полностью соответствует действительности. У нас был сложный период в отношениях, мы жили раздельно, и на проект я поехал для того, чтобы перезагрузиться от накопившихся проблем. <…> Не смейте трогать мою жену и семью. Это не ваше собачье дело! Проект обсуждайте, а не мою супругу!! С каких это пор мужчина не может звонить своей жене и детям?? Даже если есть проблемы в отношениях. Алана, если кому-то не звонят бывшие мужья, то это не значит, что я не могу звонить супруге. Занимайся лучше своей семьей!» — заявил музыкант.

Как складывается жизнь Натана сейчас


Натан продолжает записывать песни. В феврале у него вышел новый трек «Домино». Музыкант снова решил проверить свои физические способности: рэпер принял участие в шоу «Богатырские игры».

Бывшая жена Натана Анастасия Швецова с их старшим сыном Натанаэлем (Instagram*, @anastaciashvetsova)

Артист и его бывшая супруга Анастасия Швецова не возобновили отношения. В январе на своей странице Анастасия написала:
«Мы по-прежнему как пара не вместе, и это только наше дело. Никого, кроме нас двоих, это не касается».
В День всех влюблённых Швецова заявила, что не потеряла веру в любовь. Те испытания, которые её пришлось пережить, помогли её сделать правильные выводы.
«Мой опыт не определяет меня, он лишь показывает, чему я могу научиться. <…> Мы можем извлекать ценный опыт из боли и разочарования, а не позволять им управлять нашей жизнью», — поделилась своим мнением бывшая жена рэпера.
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