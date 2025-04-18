В ответ на санкции Куклачев предложил Зеленскому посмотреть на кошек

Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)
Российский артист цирка Юрий Куклачев предложил Владимиру Зеленскому посетить его выступление, чтобы вспомнить о настоящих человеческих ценностях, сообщило агентство ТАСС. Так дрессировщик кошек ответил на введенные против него санкции.
«Рекомендую, посетите наш добрый спектакль, чтобы вы вспомнили о настоящих человеческих ценностях, которые, к сожалению, забыли», — призвал Куклачев.
Артист цирка подчеркнул, что 1 июня, в День защиты детей, в Театре эстрады покажут шоу, которое «не дает спокойно спать Зеленскому».
Куклачев обратил внимание, что он и его кошки получили санкции, дающие право называть дрессировщика «всемирным артистом доброты и мира».
Ранее Народный артист России, композитор, поэт и врач Александр Розенбаум назвал введение санкций против российских деятелей культуры и спорта обострением аллергии на всё русское у Владимира Зеленского.
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