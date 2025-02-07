«Косметика из спермы рыб»: врач рассказала о прорыве в косметологии

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Врач-косметолог Александра Гасанова рассказала о новшестве в современной косметологии — компоненте PDRN, основанный на сперме осетровых и лососевых рыб. Специалист заверяет, прорывное вещество является безопасным и возвращает молодость кожи, а также улучшает кровообращение.
В беседе с NEWS.ru косметолог отметила, что PDRN можно использовать для лечения ран и ожогов и даже для восстановления мышц после травм, так как компонент стимулирует рост и обновление клеток.
Врач добавила, что такая методика набирает популярность среди людей, которые хотят омолодиться естественным образом.
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«Сравнительно недавно на рынке появился компонент PDRN, полученный на основе спермы рыб. Это биологически активное вещество, полученное из ДНК рыб, в частности осетровых и лососевых. Это своеобразная смесь участков ДНК, которые работают как сигнальные молекулы, оповещая организм о наличии повреждений, тем самым улучшая регенерацию, кровообращение и снимая воспаление», — поделилась Гасанова.
Врач добавила, что такая методика набирает популярность среди людей, которые хотят омолодиться естественным образом.
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Данил Пономарев