Косметолог объяснила, из-за чего появляются морщины и как этого избежать

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Вот уже много лет люди пытаются найти эликсир молодости — такой, чтобы ни одной морщинки. Однако кожа, в отличие от других органов, расположена на границе внешней и внутренней среды.
Врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина в беседе с «Радио 1» заявила, что красивая кожа достается людям генетически.
Она добавила, что для здоровья кожи нужно меньше ее эксплуатировать и подвергать каким-либо процедурам.
По ее словам, немаловажную роль в поддержании здоровья кожи играет водный баланс (в зависимости от массы тела и двигательной активности) и качественный сон.
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«Красивая кожа — это генетика. Многие забывают, что кожа — самый большой орган человека. Первый морщинки появляются у всех в разном возрасте: у кого-то в 20 лет, у кого-то в 30. А вот у людей с проблемной кожей с подросткового возраста могут появляться высыпания, рубцы, воспалительная фрагментация», — объяснила специалист.
Она добавила, что для здоровья кожи нужно меньше ее эксплуатировать и подвергать каким-либо процедурам.
«Важен гигиенический этап: вода, после которой следует использоваться тоник или лосьон, нанести легким крем. Это восстановит баланс водно-жировой мантии, не даст коже потерять влагу», — поделилась секретами косметолог.
По ее словам, немаловажную роль в поддержании здоровья кожи играет водный баланс (в зависимости от массы тела и двигательной активности) и качественный сон.
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Анастасия Панченко