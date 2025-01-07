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Пластический хирург Алексанян раскрыл риски инъекционной ринопластики

Хирург Алексанян: инъекционная ринопластика может стать причиной потери зрения
Фото: iStock/yacobchuk

Фото: iStock/yacobchuk

Сегодня ринопластика пользуется спросом, поскольку может исправить врожденные и приобретенные недостатки формы носа. Наибольшую популярность обретает безоперационная, она же инъекционная ринопластика. Главный врач клиники Art Plastic, пластический хирург и доктор медицинских наук Тигран Алексанян в беседе с RuNews24.ru рассказал, почему эта процедура не так безобидна, как может показаться на первый взгляд.
По его словам, значительная угроза заключается в применении некачественных препаратов и некорректной технике выполнения процедуры. Алексанян утверждает, что некачественные филлеры могут повредить хрящевую ткань носа, в результате чего может потребоваться сложная и дорогостоящая операция для восстановления формы носа.

«Неправильное введение инъекции может повредить сосуды, что в свою очередь нарушает кровоснабжение носовых тканей. Это приводит к некрозу, вызванному гибелью клеток, что влечет за собой косметические дефекты и потенциальную угрозу для здоровья. В критических случаях некроз может затронуть значительные участки тканей, требуя длительного и сложного лечения», — цитирует специалиста RuNews24.ru.



Алексанян также обратил внимание на то, что если глазные артерии и вены, которые находятся поблизости от носа, будут повреждены при неверном введении филлера, то это повлечет за собой серьезные осложнения, включая потерю зрения.

Инъекционная ринопластика может выглядеть как привлекательная альтернатива хирургическому вмешательству, однако связанные с ней риски крайне высоки, заключил врач.

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#операции
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Ледовое гала-шоу Ильи Авербуха прошло в Ленинском округе
07 января 2025, 15:45

Фото: Полина Абраменко

Ледовое гала-шоу «Чемпионы» состоялось в Ленинском округе Подмосковья в минувший понедельник, 6 января. Мероприятие продюсировал чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух. В начале к зрителям обратился глава округа Станислав Каторов.
«Мне очень приятно здесь находиться и иметь возможность каждому из вас передать этот подарок от нашего губернатора. Я уверен, что ребята из команды Ильи Авербуха покажут вам выступления, которые точно понравятся всем здесь присутствующим», — сказал чиновник.

Гости насладились волшебной атмосферой события, которую им даровали знаменитости. Присутствующие увидели все тонкости головокружительных танцев на льду.

Перед этим фольклорист раскрыл таинство традиционного блюда россиян на Рождество.

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Собор Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции, как отмечать, что можно и нельзя делать
07 января 2025, 15:31

Фото: iStock/Vladimir Velichko

На следующий день после Рождества Христова, 8 января, православные христиане отмечают праздник Собор Пресвятой Богородицы, который восхваляет Богоматерь и других приближенных к Иисусу Христу святых. Об истории и традициях праздника рассказывает «Радио 1».

Собор Пресвятой Богородицы


Праздник Собор Пресвятой Богородицы православные христиане отмечают 8 января. Святые Епифаний Кипрский, Амвросий Медиоланский и блаженный Августин хвалили в проповедях Рождество и почитали Богоматерь еще в IV веке. Праздник посвящен Богородице, которая дала жизнь Сыну Божьему Иисусу Христу. Название Собор произошло от того, что в этот день люди объединяются и прославляют Деву Марию, родившую Иисуса Христа, и вспоминают историю о бегстве святого семейства в Египет.

В этот день верующие почитают святого Иосифа Обручника, который оберегал Божию Матерь во время ее земной жизни, царя Давида — предка по плоти Господа Иисуса Христа и святого Иакова — брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника, который бежал в Египет вместе с Матерью Божией и Богомладенцем Иисусом.

По преданию, когда царь Ирод узнал о рождении Спасителя, он отдал приказ умертвить всех младенцев до двух лет в городе Вифлееме и его окрестностях. Ангел явился Иосифу Обручнику во сне и велел ему срочно покинуть страну, взяв с собой Богородицу и младенца Иисуса. Иосиф немедленно отправился в Египет. Вместе со святым семейством был сын Иосифа от первого брака — Иаков. После смерти царя Ирода святое семейство вернулось в Палестину и обосновалось в Назарете.

Самые известные иконы Богородицы


Казанская икона Божией Матери является одним из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы. К иконе обращаются для исцеления от болезней и просят помощи в личной жизни.

Феодоровская икона. Чудесное явление иконы произошло в XIII веке в Костроме. В день Успения Пресвятой Богородицы местные жители увидели воина с иконой Богородицы в руках и приняли его за святого великомученика Феодора Стратилата. В 1613 году Михаил Романов принял крест царского служения перед иконой.

Владимирская икона Божией Матери, по священному преданию, была написана апостолом и евангелистом Лукой на доске от стола, за которым Пресвятая Богородица трапезовала с Иисусом Христом и праведным Иосифом.

Традиции


В этот день православные христиане, как одна большая семья, прославляют Богородицу. В этот день важно прийти в храм, чтобы причаститься. При этом можно просто помолиться, прославить Божию Матерь, а после сделать доброе дело.

По традиции, в этот день чествуют не только Деву Марию, но и всех рожениц и акушеров. В Древней Руси 8 января пекли пироги и угощали ими рожениц. А крестьяне, в семье которых были дети, готовили лучшие блюда и несли их повитухе — женщине, которая принимала роды. Многие пекли хлеб и относили его в церковь — часть оставляли у алтаря, а часть освящали и несли домой. В народе Собор Пресвятой Богородицы называли «Бабьи каши».

Что можно и нельзя делать


В этот день можно есть скоромную пищу, так как Филипповский пост уже закончился. Можно приготовить все свои любимые блюда с использованием продуктов животного происхождения. Лучше всего отправиться в храм, но можно помолиться и дома.

Раньше в праздник нельзя было трудиться беременным женщинам и их мужьям. В день Собора Пресвятой Богородицы не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, а также рукодельничать и заниматься уборкой.

Нельзя жадничать и отказывать другим в помощи, так как это приведет к бедности в будущем. Не следует жениться, рыбачить, охотиться, пересчитывать деньги. Не рекомендуется покупать веревки — это может предвещать беду в семье. Нельзя варить и употреблять кисель — существует поверье, что это к покойнику в доме.

Приметы


Если 8 января снег прилипает к рукам, то стоит ожидать скорого потепления, а если синицы громко кричат, то нужно готовиться к морозам. Если вороны кружат над землей и каркают, то близится снегопад и вьюга. А вот мороз 8 января указывает на то, что лето будет холодным.

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В Госдуме россиян предупредили о необычном обмане с телеприставками
Депутат Гаврилов: при обмане с телеприставками мошенники пользуются доверием
07 января 2025, 14:58

Фото: istockphoto/PicTour Studio

Мошенники пользуются доверием пенсионеров, обманывая их при настройке телевизионных приставок. Об этом RT рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
«Они приходят на вызов: изначально называют одну сумму за услуги, а по факту работы требуют гораздо большую оплату. После получения денег они быстро уходят, оставляя жертву в замешательстве. Иногда злоумышленники используют сложные схемы, включая заранее подготовленные документы и акты выполненных работ. Такой подход создаёт у жертвы иллюзию легальности происходящего», — пояснил парламентарий.
Гаврилов подчеркнул, что привлечь аферистов к ответственности сложно, поскольку формально они могут быть чисты перед законом, в частности, быть законопослушными налогоплательщиками.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, граждане пожилого возраста должны быть осведомлены. Пенсионерам не стоит пускать в дом посторонних, даже если те якобы сотрудники известных фирм.

Депутат резюмировал, что стране нужен специальный реестр, куда будут внесены специалисты по настройке всякого рода техники.

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#мир
#россия
#мошенники
#телевидение
#пенсионеры
#криминал
#новости
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Рефлексия, мечта, визуализация: как грамотно распланировать новый год
Психолог Бабайкина: посмотрите на старый год сквозь призму положительного опыта
07 января 2025, 14:03

Фото: iStock/LanaSweet

С наступлением нового года мы начинаем ставить новые цели и пытаться их достичь. О том, как правильно распланировать наступивший год и сформулировать задачи, чтобы задуманное осуществилось, рассказала «Радио 1» психолог-эксперт по мотивации и борьбе с выгоранием Татьяна Бабайкина.
Перед тем, как построить планы в новом году, необходимо «отрефлексировать» опыт, который мы получили в прошлом году, сделать выводы, для чего нужен был этот год, что мы можем перенять, а что сделать по-другому в новом году.
«Сейчас новогодние каникулы, и как раз у нас достаточно времени, чтобы подвести итоги прошлого года. Желательно не просто перечислить, что не получилось. <…> Здорово, если мы пройдёмся по всем этапам нашего года, посмотрим, что хорошего было в нашем году», — сообщила эксперт.
Позитивные моменты, которые произошли в ушедшем году, лучше визуализировать, например: распечатать картинки, сделать мудборт или какую-то доску настроения, или доску своих достижений по итогам прошлого года, отметила Бабайкина. Также можно выписать плюсы и минусы минувшего года, и представить, как минусы превратить в плюсы уже в наступившем году.
«Можно даже это сделать всей семьёй, можно сделать это с друзьями, да, можно это сделать в сообществе коллег», — считает собеседница «Радио 1».
По её словам, мы обычно ругаем себя за негативный опыт, однако любой такой опыт нужно воспринимать в положительном ключе.
«Любой негативный опыт в нашей жизни для чего-то нам нужен. Но часто мы просто не проводим этот анализ, и иногда, вот вспомните: ох, а лет пять назад, вот если бы меня не уволили, я бы сейчас свой бизнес не открыл, не открыла, и да, это не простимулировало бы к росту», — подчеркнула психолог.


Сначала помечтайте, потом планируйте


Как рассказала Бабайкина, большие цели нужно делить на маленькие, но перед этим помечтайте, кем вы себя видите, где вы хотите оказаться через 5, 10, 20 лет, определите свои приоритеты.

«Мы обязательно разделяем большие цели на маленькие, только так мы можем их достичь. Но чтобы понять, куда я хочу, в этот момент я предлагаю людям задуматься не одним годом, а всё-таки чуть-чуть побольше, чуть-чуть подальше, определить свои большие цели, чтобы не завязнуть в рутине», — отметила эксперт.

И когда вы представили свои «долгосрочные» мечты, делайте уже сейчас маленькие шаги, чтобы воплотить их в жизнь.

«В этом году у меня не получится, хочу через 5 лет этого, тогда что мне важно сделать в этом году, чтобы через 5 лет это исполнить? Да, какое количество денег заработать или отложить, может быть, уже присмотреть участок… — то есть что-то такое, какие шаги, хотя бы маленькие, я могу уже начать делать», — привела пример Бабайкина.

Психолог советует строить планы в разных сферах жизни: в семье, в карьере, бизнесе.

По её мнению, стоить составить план на ближайшие три недели, чтобы к концу января уже достичь каких-то целей, которые подстегнут вас к новым свершениям.

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#радио 1
#психолог
#эксперт
#план
#новый год
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В Госдуме рассказали о переходе вузов на новый уровень высшего образования
Мажуга: вузы переходят на новый уровень высшего образования по поручению Путина
07 января 2025, 13:13

Фото: istockphoto/SeventyFour

На новую систему высшего образования перейдут российские вузы с сентября 2026 года по поручению главы государства Владимира Путина. Об этом журналистам RT рассказал первый зампред образовательного комитета Госдумы Александр Мажуга.
«Действительно, по поручению президента наши университеты переходят на новый уровень высшего образования», — сказал парламентарий.
Он добавил, что сегодняшние студенты «спокойно» закончат программу, на которую поступили.

«В законодательство будет внесено изменение, которое приравняет дипломы, полученные по «старой» системе к новой. Никаких проблем нет», — резюмировал зампред.
Перед этим сообщалось об ужесточении правил поступления в вузы после окончания ссуза.

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#мир
#россия
#образование
#вузы
#университет
#госдума
#новости
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Стилист Скороходова перечислила главные обувные тренды 2025 года
Стилист Скороходова: в 2025 году популярна обувь с открытым носом
07 января 2025, 12:06

Фото: iStock/Kostikova

2025 год принес с собой новые тренды в текстильном и обувном направлениях.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала о трендовых в 2025 году обувных моделях.

  • Обувь на платформе: например, черные ботинки с черной платформой. Однако к весне ситуация изменится, в моду войдут контрастные сочетания: черные ботинки с яркой синей или красной подошвой.
  • Обувь на плоской подошве: кроссовки, сандалии, балетки Мэри Джейн, сапоги. Весной и летом особенно в моде будут гладиаторские сандалии, которые добавят шарма и не будут деформировать силуэт ноги.

Фото: iStock/Tatiana

  • Обувь на тонком каблуке: выбирать что-то среднее между шпилькой и средней толщиной каблука. Это добавит элегантности.
  • Обувь с открытым носом: и босоножки, и сабо, и ботильоны. Открытый нос — это направление ретро-стиля, поэтому весь образ должен быть ретро.

Фото: iStock/Vadym Terelyuk

  • Массивные ботфорты: ботфорты-трубы, прямые ботфорты или так называемые рыбацкие ботфорты, то есть с ультраширокой и свободной зоной в районе икры и выше. Оттенки рекомендую выбирать более сдержанные, например, лаковая кожа, которая будет заменять яркий цвет необычной фактурой.
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#обувь
#кожа
#стилист
#мода
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SCMP: Китай создал атомные часы, способные изменить характер будущих войн
07 января 2025, 10:57

Фото: iStock/adiekoetter

Китайские ученые создали сверхточные атомные часы, которые могут «кардинально изменить характер будущих войн», пишет газета South China Morning Post.
Цезиевые атомные фонтанные часы NIM-TF3 можно поместить на военный грузовик и осуществлять длительную транспортировку в суровых условиях. При этом они смогут сохранить точность, демонстрируя неопределенность хронометража менее квадриллионной доли секунды.

До этого считалось невозможным создать атомные часы с такой высокой точностью, так как они должны были находиться в помещениях, защищенных от влияния окружающей среды.

Атомные часы — это прибор для измерения времени, в котором используются собственные колебания, связанные с процессами, происходящими на уровне атомов или молекул. Стоит отметить, что высокоточная система хронометража является основой современной войны.

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#грузовик
#прибор
#китай
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Мощное наводнение затопило священную Мекку в Саудовской Аравии
07 января 2025, 10:36

Фото: iStock/Mrkit99

Мощные наводнения обрушились на священные города Саудовской Аравии — Мекку и Медину. В результате проливных дождей улицы городов превратились в реки, множество автомобилей было смыто потоками воды. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в Мекке целые кварталы частично оказались затоплены из-за проливных дождей. Метеорологическая служба объявила о красном уровне опасности в Мекке, Медине и Джидде.



Согласно информации канала, вода неожиданно хлынула каскадом по обычно сухим и каменистым выступам.

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#ученые
#вода
#наводнение
#служба
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Фольклорист рассказал про таинство традиционного рождественского блюда россиян
Фольклорист Петров: кутья в Рождество — символ новой жизни
07 января 2025, 09:43

Фото: iStock/tashka2000

Рождество — праздник, без которого зимние выходные не представляются. Кутья — каша из цельных зёрен пшеницы, ячменя, пшена или риса с добавлением меда, сухофруктов, орехов и других добавок является традиционным рождественским блюдом.
Фольклорист, кандидат филологических наук, социальный антрополог, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Никита Петров в беседе с «Радио 1» рассказал, почему это блюдо считается символом Рождества.

«Каша из зерен, перемолотых или цельных, подавалась в обряды перехода, то есть на похороны, на свадьбу и на всякие важные календарные праздники. Это символизировало переход на другой статус. Например, невесту жених должен был покормить с ложечки кутьей, перенести на руках и одеть в белую одежду. Такие были ритуалы», — пояснил эксперт.
Фото: iStock/Angelika Mostova

По его словам, кутья в Рождество олицетворяет переход на другой уровень — это ритуальная христианская традиция.

«Когда зерно умирает, оно возрождается. Когда мы садим зерно в землю, оно становится новым побегом. И каша из зерен в этом смысле оказываются тем самым символом возрождения в новом году, в новой жизни», — объяснил фольклорист.

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