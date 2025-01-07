Пластический хирург Алексанян раскрыл риски инъекционной ринопластики

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Сегодня ринопластика пользуется спросом, поскольку может исправить врожденные и приобретенные недостатки формы носа. Наибольшую популярность обретает безоперационная, она же инъекционная ринопластика. Главный врач клиники Art Plastic, пластический хирург и доктор медицинских наук Тигран Алексанян в беседе с RuNews24.ru рассказал, почему эта процедура не так безобидна, как может показаться на первый взгляд.
По его словам, значительная угроза заключается в применении некачественных препаратов и некорректной технике выполнения процедуры. Алексанян утверждает, что некачественные филлеры могут повредить хрящевую ткань носа, в результате чего может потребоваться сложная и дорогостоящая операция для восстановления формы носа.
Алексанян также обратил внимание на то, что если глазные артерии и вены, которые находятся поблизости от носа, будут повреждены при неверном введении филлера, то это повлечет за собой серьезные осложнения, включая потерю зрения.
Инъекционная ринопластика может выглядеть как привлекательная альтернатива хирургическому вмешательству, однако связанные с ней риски крайне высоки, заключил врач.
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«Неправильное введение инъекции может повредить сосуды, что в свою очередь нарушает кровоснабжение носовых тканей. Это приводит к некрозу, вызванному гибелью клеток, что влечет за собой косметические дефекты и потенциальную угрозу для здоровья. В критических случаях некроз может затронуть значительные участки тканей, требуя длительного и сложного лечения», — цитирует специалиста RuNews24.ru.
Алексанян также обратил внимание на то, что если глазные артерии и вены, которые находятся поблизости от носа, будут повреждены при неверном введении филлера, то это повлечет за собой серьезные осложнения, включая потерю зрения.
Инъекционная ринопластика может выглядеть как привлекательная альтернатива хирургическому вмешательству, однако связанные с ней риски крайне высоки, заключил врач.
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Екатерина Коршунова