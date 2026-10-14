Мошенники рассылают письма о налоговой задолженности
Старший спам-аналитик Анна Осипова из «Лаборатории Касперского» предупредила о новой почтовой схеме: злоумышленники рассылают россиянам фальшивые уведомления о задолженности по НДФЛ и добавляют в письма вредоносные файлы. Об этом пишет РИА Новости.
В качестве повода аферисты используют перерасчет налога на доходы за 2025 год. В сообщениях от лица госорганов они утверждают, что автоматическая проверка обнаружила разницу между доходом получателя и уплаченной суммой налога.
Письма содержат сведения о якобы начисленном налоге, размере платежа и образовавшемся долге. Адресата торопят: ему предлагают срочно уточнить информацию, иначе грозят принудительным взысканием и пенями.
Для «проверки» мошенники предлагают перейти по ссылке либо открыть приложенный архив. Затем человека просят указать ИНН и СНИЛС, а после ввести код из СМС. Запуск файла из вложения способен заразить устройство троянской программой, а переданные сведения могут попасть к преступникам.
Осипова отметила, что авторы подобных рассылок опираются на актуальные изменения в законодательстве, чтобы сделать обман убедительнее. Специалисты советуют не открывать файлы и не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, даже если авторы письма требуют немедленных действий.
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