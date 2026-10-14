Мошенники рассылают письма о налоговой задолженности

14 октября 2026, 08:42

Фото: iStock/blinow61

Старший спам-аналитик Анна Осипова из «Лаборатории Касперского» предупредила о новой почтовой схеме: злоумышленники рассылают россиянам фальшивые уведомления о задолженности по НДФЛ и добавляют в письма вредоносные файлы. Об этом пишет РИА Новости.