Ученые нашли способ защитить сердце от рубцов после инфаркта

14 октября 2026, 09:50

Блокировка BCAT1 снизила рубцевание сердца после инфаркта у мышей

Фото: iStock/Chalermphol Liawsutee

Японские исследователи выяснили, что подавление фермента BCAT1 уменьшает фиброз сердечной ткани после инфаркта и помогает сохранить насосную функцию органа. Эксперименты провела команда Университета Нагои. Об этом сообщает Journal of Clinical Investigation.