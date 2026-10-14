Ученые нашли способ защитить сердце от рубцов после инфаркта
Японские исследователи выяснили, что подавление фермента BCAT1 уменьшает фиброз сердечной ткани после инфаркта и помогает сохранить насосную функцию органа. Эксперименты провела команда Университета Нагои. Об этом сообщает Journal of Clinical Investigation.
После инфаркта организм заменяет погибшие клетки миокарда соединительной тканью. Такой процесс необходим для восстановления поврежденного участка, однако чрезмерное накопление коллагена делает сердце менее эластичным. В результате органу сложнее перекачивать кровь, а риск сердечной недостаточности растет.
Ученые установили, что BCAT1 участвует в выработке пролина. Эта аминокислота нужна клеткам для синтеза коллагена — главного компонента рубцовой ткани.
У мышей с отключенным геном BCAT1 после инфаркта формировалось меньше рубцов, а сердце работало эффективнее. Схожий результат показало вещество ERG240, подавляющее активность фермента. Препарат сохранял эффект даже при начале терапии через неделю после приступа, когда фиброз уже развивался.
Авторы работы изучили образцы сердечной ткани людей с сердечной недостаточностью. В зонах выраженного фиброза они обнаружили повышенное содержание BCAT1. Наблюдение говорит о возможной роли фермента в патологическом рубцевании у человека, однако не подтверждает эффективность такого лечения у пациентов.
Пока методика прошла проверку лишь на животных. Для применения блокаторов BCAT1 в клинической практике потребуются исследования безопасности и эффективности у людей.
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