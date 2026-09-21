Навыки работы с ИИ станут базовыми для российских агрономов к 2030 году
К 2030 году навыки работы с искусственным интеллектом и биотехнологиями войдут в число базовых требований для российских агрономов. Об этом заявил руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук Анатолий Тихонов.
По его словам, которые приводит Агентство городских новостей «Москва», образ агронома с блокнотом и мерной лентой уже устарел — современный специалист работает с цифровыми моделями. В ближайшие годы в базовые требования войдут генетика, биоинженерия и практическое применение ИИ. Системы точного земледелия уже повышают урожайность зерновых на 17% и экономят до 15% удобрений.
Тихонов добавил, что цифровые двойники растений от ученых ИКИ РАН и МГУ позволяют прогнозировать неурожаи с точностью до 80%, а агророботы вроде Ecorobi снижают расход химии до 95%. Технологии не заменяют человека, но кардинально меняют его роль, подчеркнул эксперт.
Медианная зарплата агронома в Москве достигает 137 тысяч рублей, в Смоленской области — 132 тысяч, в Волгоградской и Астраханской — 120 тысяч. В 2026 году на 44 тысячи бюджетных мест в вузах Минсельхоза подали более 450 тысяч заявлений. По мнению Тихонова, кадровый дефицит в АПК связан не с зарплатами, а с разрывом между образованием и запросами рынка — решить его можно подготовкой агробиотех-инженеров, цифровых агроаналитиков и операторов человеко-машинных систем.
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