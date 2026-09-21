Навыки работы с ИИ станут базовыми для российских агрономов к 2030 году

21 сентября 2026, 15:51

Фото: iStock/lovelyday12

К 2030 году навыки работы с искусственным интеллектом и биотехнологиями войдут в число базовых требований для российских агрономов. Об этом заявил руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук Анатолий Тихонов.