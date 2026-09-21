Вирусолог Малинникова призвала россиян обновить прививку от гриппа
Доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова сообщила о появлении в России новых подвариантов гриппа. Их антигенные особенности отличаются от прошлогодних линий, поэтому перед эпидсезоном специалист советует пройти вакцинацию всем гражданам, включая тех, кто делал прививку несколько месяцев назад.
В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт рассказала, что рост числа случаев гриппа и ОРВИ Минздрав и Роспотребнадзор отметили на 37-й неделе 2026 года. Этот период пришелся на вторую неделю сентября. Показатели пока не достигли уровней прошлых лет, однако специалисты фиксируют изменения в строении циркулирующих вирусов. Особое внимание медики уделяют гриппу H3N2. Этот вирус известен с 1968 года, но регулярно меняется из-за антигенного дрейфа и мутаций. Сейчас специалисты выявили новые субклады, против которых у населения нет достаточной иммунной защиты.
ВОЗ обновила рекомендации по составу вакцин для Северного полушария. В трехвалентные препараты включили антигены H3N2 «Дарвин», H1N1 «Миссури» и вируса гриппа B линии «Виктория». Из состава исключили вариант гриппа B, циркуляция которого прекратилась в 2020 году.
«Современные подварианты вируса могут пробить наш популяционный иммунитет, поэтому вакцинация на сегодняшний день нужна для всех», — подчеркнула Малинникова.
Новые препараты уже поставляют в регионы Дальнего Востока, Сибири, Кавказа и на юг страны. Позднее вакцина должна поступить в остальные российские регионы.
Вирусолог посоветовала одновременно защититься от пневмококковой инфекции. Сочетание пневмококка и гриппа увеличивает риск тяжелого течения болезни и смерти, прежде всего для пожилых людей, пациентов с хроническими диагнозами, беременных и детей.
По словам Малинниковой, коронавирусная инфекция сейчас не демонстрирует прежнего потенциала к массовому тяжелому течению. При этом сезонный подъем заболеваемости затрагивает РС-вирус, метапневмовирус, риновирус и другие возбудители респираторных инфекций.
Главной угрозой в ближайшей перспективе специалист назвала грипп. Она считает новую пандемию вероятной, однако ее масштаб во многом зависит от уровня вакцинации. Прививки помогают снизить распространение вируса и защитить людей от опасных осложнений.