Вирусолог Малинникова призвала россиян обновить прививку от гриппа

21 сентября 2026, 15:28

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Доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова сообщила о появлении в России новых подвариантов гриппа. Их антигенные особенности отличаются от прошлогодних линий, поэтому перед эпидсезоном специалист советует пройти вакцинацию всем гражданам, включая тех, кто делал прививку несколько месяцев назад.





В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт рассказала, что рост числа случаев гриппа и ОРВИ Минздрав и Роспотребнадзор отметили на 37-й неделе 2026 года. Этот период пришелся на вторую неделю сентября. Показатели пока не достигли уровней прошлых лет, однако специалисты фиксируют изменения в строении циркулирующих вирусов. Особое внимание медики уделяют гриппу H3N2. Этот вирус известен с 1968 года, но регулярно меняется из-за антигенного дрейфа и мутаций. Сейчас специалисты выявили новые субклады, против которых у населения нет достаточной иммунной защиты.



ВОЗ обновила рекомендации по составу вакцин для Северного полушария. В трехвалентные препараты включили антигены H3N2 «Дарвин», H1N1 «Миссури» и вируса гриппа B линии «Виктория». Из состава исключили вариант гриппа B, циркуляция которого прекратилась в 2020 году.





«Современные подварианты вируса могут пробить наш популяционный иммунитет, поэтому вакцинация на сегодняшний день нужна для всех», — подчеркнула Малинникова.