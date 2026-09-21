Ученые развеяли миф о защите ребенка от аллергии

21 сентября 2026, 15:24

NEJM: употребление яиц и арахиса при беременности не влияет на аллергию у ребенка

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Австралийские ученые выяснили, что употребление большого количества яиц и арахиса во время беременности и грудного вскармливания не защищает ребенка от развития аллергии на эти продукты. Исследование опубликовал New England Journal of Medicine.