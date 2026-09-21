Ученые развеяли миф о защите ребенка от аллергии
Австралийские ученые выяснили, что употребление большого количества яиц и арахиса во время беременности и грудного вскармливания не защищает ребенка от развития аллергии на эти продукты. Исследование опубликовал New England Journal of Medicine.
В проекте PrEggNut участвовали 2137 беременных женщин, чьи будущие дети имели повышенный риск аллергических заболеваний из-за семейной предрасположенности. Участниц разделили на две группы. Первая съедала не менее шести яиц и 60 штук арахиса в неделю, начиная до 23-й недели беременности и до четырех месяцев после родов. Вторая придерживалась обычного рациона — не более трех яиц и 30 штук арахиса в неделю.
Когда детям исполнился год, их проверили на аллергию. Она обнаружилась у 7,8% детей в первой группе и у 8,4% во второй — разница оказалась статистически незначимой. Аллергия на яйца встречалась у 6,2% и 7,2% детей соответственно, а в случае с арахисом показатели совпали — по 2,6% в обеих группах.
Авторы материала сделали вывод, что специально увеличивать количество яиц и арахиса в рационе беременной для профилактики аллергии у ребенка нет смысла.
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