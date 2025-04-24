Косметолог назвала простой способ проверить свою кожу на влажность и здоровье

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Проблема повышенной сухости кожных покровов часто преследуют жителей мегаполисов. Неблагоприятная экологическая обстановка влияет на состояние всего организма и даже на кожу.
Врач- косметолог, хирург, автор курсов для косметологов «Косметология без осложнений» Валерия Алифанова в беседе с «Радио 1» рассказала, что в домашних условиях можно сделать простой тест, который определит состояние кожи.
По ее словам, восстановить липидную мантию нужно правильным уходом, и одних сывороток будет мало.
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«Нужно умыться своим обычным средством, не наносить ничего в течение двух часов. Дальше взять тоненькую салфетку и приложить к лицу. Если салфетка прилипла, то, значит, лоб, нос и щеки увлажненные, все хорошо. Если на салфетке не осталось ни одного следа спустя два часа после умывания, это признак того, что ваша кожа обезвожена», — поделилась эксперт.
По ее словам, восстановить липидную мантию нужно правильным уходом, и одних сывороток будет мало.
«Сыворотки не дают защиту, поэтому сверху мы должны нанести крем. Именно он восстанавливает липидную мантию. Если это не помогло, то можно переходить к инъекционным методикам. И самая действенная методика — это ревитализация — это когда мы с помощью микро-маленьких игол делаем прокол и вводим гиалуроновую кислоту, питательные вещества непосредственно в дерму. Это нам даёт запас длительной влаги», — объяснила специалист.
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Анастасия Панченко