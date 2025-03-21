Косметолог раскрыла неочевидную опасность ботокса

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Специалисты рассказали, что «закалывание» ботоксом в молодом возрасте опасно для здоровья и чреваты последствиями. Правда ли это?
Кандидат медицинских наук, врач первой категории врач дерматовенеролог, косметолог, дерматоонколог доцент кафедры академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Сирмайс Наталия в беседе с «Радио 1» заявила, что нужно понимать риски, на которые идут люди, потому что могут быть побочные эффекты.
По словам косметолога, в настоящее время есть методики поверхностного введения препарата, которые не действует на мышечное волокно, а направлены именно на разглаживание кожи.
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«Это опасно, если делать не у профессионала. Также необходимо понимать все риски и побочки: опущение век, приподнятость бровей и так далее. Все зависит от дозы и от мышечного каркаса (куда вкалывается)», — объяснила она.
По словам косметолога, в настоящее время есть методики поверхностного введения препарата, которые не действует на мышечное волокно, а направлены именно на разглаживание кожи.
«Но надо помнить о том, что есть рецепторы, которые могут со временем стать менее чувствительными к ботулотоксинами, и поэтому будущем эффект будет уже не такой. Это говорит о том, что это все должно быть просто по показаниям», — прокомментировала Сирмайс.
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Анастасия Панченко