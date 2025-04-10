Косметолог рассказала об опасности филеров

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Филеры могут привести к отекам и птозам, если специалист не может точно выверить вводимые объемы. Об этом рассказала косметолог и нутрициолог Екатерина Фролова. По ее словам, женщинам следует отказаться от филеров в пользу ежедневного ухода и здорового образа жизни.
«Чем раньше девушки начинают выстраивать свою систему, тем медленнее происходят процессы старения. Базой выступает питание, дальше ступенька гормональная — это сон, спорт и секс. Третья ступенька системы — подходящий под ваши потребности физиологический уход <…>. Четвертая ступенька — это психосоматика и психологическое состояние», — рассказала эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем стоматолог-хирург, главврач сети клиник «Эстет» Сабит Алиев рассказал, почему иногда дантисты отказываются удалять зубы мудрости. В разговоре с «Газетой.Ru» врач объяснил, что если «восьмерки» не беспокоят пациента, то удалять их не стоит, чтобы не было риска атрофии костной ткани и челюсти. К тому же, подчеркнул он, зубы мудрости не дают расшатываться соседним зубам и участвуют в пережевывании пищи.
«Во многих странах зуб мудрости считается обязательным для удаления. К счастью, у нас в России практикуется индивидуальный подход. Ведь каждый случай уникален. Иногда удаление зубов «мудрости» просто необходимо, чтобы сохранить правильный зубной ряд и даже скорректировать челюсть», — поделился Алиев.Читайте также:
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