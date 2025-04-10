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Косметолог рассказала об опасности филеров

Косметолог Фролова: филеры могут привести к отекам и птозу
Фото: iStock/yacobchuk

Фото: iStock/yacobchuk

Филеры могут привести к отекам и птозам, если специалист не может точно выверить вводимые объемы. Об этом рассказала косметолог и нутрициолог Екатерина Фролова. По ее словам, женщинам следует отказаться от филеров в пользу ежедневного ухода и здорового образа жизни.
«Чем раньше девушки начинают выстраивать свою систему, тем медленнее происходят процессы старения. Базой выступает питание, дальше ступенька гормональная — это сон, спорт и секс. Третья ступенька системы — подходящий под ваши потребности физиологический уход <…>. Четвертая ступенька — это психосоматика и психологическое состояние», — рассказала эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем стоматолог-хирург, главврач сети клиник «Эстет» Сабит Алиев рассказал, почему иногда дантисты отказываются удалять зубы мудрости. В разговоре с «Газетой.Ru» врач объяснил, что если «восьмерки» не беспокоят пациента, то удалять их не стоит, чтобы не было риска атрофии костной ткани и челюсти. К тому же, подчеркнул он, зубы мудрости не дают расшатываться соседним зубам и участвуют в пережевывании пищи.
«Во многих странах зуб мудрости считается обязательным для удаления. К счастью, у нас в России практикуется индивидуальный подход. Ведь каждый случай уникален. Иногда удаление зубов «мудрости» просто необходимо, чтобы сохранить правильный зубной ряд и даже скорректировать челюсть», — поделился Алиев.
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Вирусолог раскрыла, могут ли существовать зомби-вирусы
Вирусолог Протасова: вирус-зомби из «Обители зла» уже существует
10 апреля 2025, 23:19

Фото: iStock/tuachanwatthana

Вирус-зомби из «Обители зла» уже существует — это смертоносный вирус птичьего гриппа H5N1. Об этом заявила вирусолог Светлана Протасова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, сейчас H5N1 находится на грани получения возможности переходить от человека к человеку, иначе говоря, мир стоит на грани новой пандемии. Данный вирус, подчеркнула она, в разы страшнее «испанки», которая унесла миллионы жизней в начале XX века.
«Если вирус H5N1 начнет распространяться среди людей, результаты могут быть катастрофическими, и «испанка» вместе с голливудскими фильмами ужасов могут показаться цветочками. Грипп распространяется как лесной пожар, который трудно остановить, да и нечем — препаратов и вакцин против птичьего гриппа фактически не существует», — отметила Протасова.
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Диетолог рассказала о пользе и вреде цветной капусты
Диетолог Соломатина: цветная капуста помогает микробиому кишечника
10 апреля 2025, 23:06

Фото: iStock/AlexRaths

Цветная капуста — диетический овощ, который оказывает благоприятное воздействие на микробиом кишечника, снижает холестерин, сахар в крови, выводит радионуклиды и соли тяжелых металлов. Об этом заявила диетолог Елена Соломатина. По ее словам, овощ также содержит противораковый компонент сульфорафан.
«Цветную капусту нельзя есть людям, у которых есть проблемы с щитовидной железой. Потому что она может блокировать выработку гормонов щитовидной железы. Если у человека пониженная функция данного органа, лучше исключить овощ из рациона», — поделилась она с «Вечерней Москвой».
В свою очередь диетолог Александра Суржик рассказала о пище, которое поможет в укреплении суставов. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на «Газету.Ru», врач указала на полноценный сбалансированный рацион, который имеет первостепенное значение. По ее словам, не менее важна физическая нагрузка и поддержание нормального веса.
«Наверное, особенно нужно подчеркнуть, что в питании должно быть достаточное количество белка из различных источников: бульона, бобовых, молочных продуктов. Суставы могут страдать при разных заболеваниях. Подход к питанию при этих заболеваниях будет отличаться», — поделилась Суржик.
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«Воспалительные заболевания»: Врач раскрыла опасность контактных линз
Врач Павлова: линзы противопоказаны людям с ОРВИ и конъюнктивитом
10 апреля 2025, 15:53

Фото: iStock/Bohdan Bevz

В Подмосковье 16-летний подросток три месяца ходил в линзах и чуть не ослеп. Несовершеннолетний поступил в Детский центр им. Л.М. Рошаля с жалобами на боль в глазах, сильное помутнение зрения, покраснение, слезотечение, и отек век. Он признался, что в течение трех месяцев носил, не снимая, однодневные контактные линзы.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н. И. Пирогова Татьяна Павлова в беседе с «Радио 1» предупредила, что контактные линзы, как и любой медицинский продукт, могут представлять опасность при неправильном использовании.

«Главный риск заключается в том, что линзы являются инородным телом, и если не соблюдать правила гигиены и режим ношения, могут возникнуть воспалительные заболевания глаз. Часто линзы извлекаются из блистеров грязными руками, что приводит к попаданию микроорганизмов в подлинзовое пространство и развитию воспалительных заболеваний глазной поверхности», — прокомментировала эксперт.

По ее словам, линзы противопоказаны людям с заболеваниями глаз: конъюнктивитом, кератитом, блефаритом, а также стоит отказаться от носки в период обострения аллергических реакций.

«Линзы нельзя носить при ОРВИ, когда есть воспаление носоглотки, так как это увеличивает риск инфицирования глаз. Кроме того, пациентам с тяжелыми нарушениями зрения, хроническими заболеваниями роговицы или глазной поверхности стоит обсудить с врачом, подходит ли им этот метод коррекции зрения. Также не рекомендуется плавать в бассейне или открытых водоемах, даже если вы носите однодневные линзы», — рассказала врач.

Она подчеркнула, что подбор и ношение контактных линз должны обязательно сопровождаться регулярным контролем со стороны специалиста.

«Осмотр пациентов на щелевой лампе позволяет выявить проблемы на ранней стадии и предложить правильное решение в виде нужного материала, режима и сроков ношения, учитывая индивидуальные особенности пациента», — завершила Павлова.

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«Есть альтернатива»: Пожилым россиянам рассказали о способах разнообразить традиционный секс
10 апреля 2025, 09:56

Фото: istockphoto/PIKSEL

Понятно, что с возрастом организм человека значительно, хоть и постепенно, не сразу, но меняется. Эти изменения затрагивают самые разные аспекты, в том числе и сексуальную сферу жизни немолодых людей.
О том, как справиться с возникшими трудностями, как сохранить полноценность и новизну интимных отношений с супругой и ли супругом, как продолжать получать удовольствие от взаимной близости, в разговоре с изданием «Лента.ру» рассказала врач-сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова.

«Важно понимать, что снижение полового влечения или другие изменения не приговор, и в пожилом возрасте можно наслаждаться сексом, если адаптироваться к новым реалиям. Например, смазка может решить проблему вагинальной сухости, а регулярная физическая активность поможет поддерживать либидо у мужчин», — говорит специалистка.

Она также подчеркнула, что с годами сексуальная жизнь нередко становится более насыщенной с точки зрения эмоциональной близости. У пар, проживших вместе многие долгое время, есть глубокое взаимопонимание, которое помогает им адаптироваться к изменениям в интимной сфере.

Также возраст открывает новые горизонты в понимании и переживании сексуальности, считает Соколова. По ее словам, многие пожилые люди находят удовольствие в более медленном, осознанном подходе к сексу: акцент смещается с достижения оргазма любой ценой на наслаждение самим процессом близости. Таким образом, с возрастом секс становится менее частым, но зато более желанным и даже более ярким, заключила врач.

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#снижение
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Нефролог рассказала, чем опасны парацетамол и ибупрофен
Нефролог Аршинская: парацетамол и ибупрофен опасны при самолечении
09 апреля 2025, 23:39

Фото: iStock/AlexRaths

Самолечение парацетамолом и ибупрофеном опасно, так как может привести к тяжелым последствиям для печени и почек. Об этом заявила терапевт, врач-нефролог «СМ-Клиника» Екатерина Аршинская. По ее словам, передозировка или длительное употребление грозят токсическим гепатитом, некрозом и печеночной недостаточностью.
«Самолечение парацетамолом и ибупрофеном опасно. Перед применением этих препаратов, особенно длительно, необходимо проконсультироваться с врачом. Врач оценит ваше состояние, назначит правильную дозу и длительность лечения, а также учтет наличие других заболеваний и принимаемых лекарств, чтобы минимизировать риск развития побочных эффектов», — отметила врач в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников обратил внимание, что парацетамол — один из самых распространенных и безопасных препаратов в своем профиле, если принимать его по назначению врача. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт пояснил, что полноценной замены для этого лекарства на данный момент не существует.
«Несмотря на угрозу для печени при передозировке, заменить его на что-то другое пока невозможно. Парацетамол действительно имеет большой спектр побочных эффектов, но это не значит, что его нужно запрещать. Для большинства людей, принимающих его в правильных дозах, он безопасен», — подчеркнул он.
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