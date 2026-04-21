Косметолог объяснила, с чем связано снижение эффекта от крема

21 апреля 2026, 09:18

Косметолог Брыгина: Снижение эффективности крема не связано с привыканием

Ощущение, что косметика перестала «работать», обычно связано с естественными процессами восстановления, а не с потерей эффективности средства. Об этом рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Анна Брыгина.





Она пояснила, что сначала средство решает проблему кожи — выравнивает тон, ускоряет обновление клеток или стимулирует выработку коллагена. После стабилизации состояния наступает этап поддержания, то есть сохранения достигнутого результата.





«Средство продолжает работать на клеточном уровне, но выраженного вау-эффекта уже нет. Это не признак того, что косметика перестала действовать, а, наоборот, показатель того, что кожа достигла баланса и находится в стабильном состоянии», — отметила Брыгина в разговоре с «Известиями».