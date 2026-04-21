Косметолог объяснила, с чем связано снижение эффекта от крема
Ощущение, что косметика перестала «работать», обычно связано с естественными процессами восстановления, а не с потерей эффективности средства. Об этом рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Анна Брыгина.
Она пояснила, что сначала средство решает проблему кожи — выравнивает тон, ускоряет обновление клеток или стимулирует выработку коллагена. После стабилизации состояния наступает этап поддержания, то есть сохранения достигнутого результата.
«Средство продолжает работать на клеточном уровне, но выраженного вау-эффекта уже нет. Это не признак того, что косметика перестала действовать, а, наоборот, показатель того, что кожа достигла баланса и находится в стабильном состоянии», — отметила Брыгина в разговоре с «Известиями».
По словам косметолога, исчезновение покалывания или шелушения при использовании активных компонентов указывает на адаптацию кожи и восстановление защитного барьера, а не на снижение эффективности.
При этом Брыгина добавила, что отсутствие результата от использования уходовой косметики может говорить о неправильно подобранных средствах или о необходимости их сочетания с профессиональными процедурами.