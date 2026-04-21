Косметолог рассказала, как сохранить объем губ без инъекций

Косметолог Осман: Сохранить объем губ с возрастом помогут бальзамы с витамином Е
Спасти губы от потери объема с возрастом поможет питьевой режим, а также бальзамы с гиалуроновой кислотой и витамином Е. Об этом рассказала пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Осман.
По словам эксперта, пик объема губ приходится на 16 лет, после чего в год происходит потеря 1% коллагена, который отвечает за упругость кожи. А это неизбежно ведет к их уменьшению.
«После 40 лет снижается уровень эстрогенов, из-за чего ухудшается увлажненность кожи. Подкожная жировая ткань истончается, мышцы вокруг рта ослабевают, а уровень гиалуроновой кислоты падает. Совокупность этих факторов приводит к постепенному "съеданию» губ"», — предупредила Осман в разговоре с Life.ru.
На потерю объема влияют и агрессивная косметика, ультрафиолет, потеря зубов или изменение прикуса, а также обезвоживание организма. Тем, кто не хочет прибегать к инъекциям, косметолог посоветовала увлажнять губы с помощью бальзамов с гиалуроновой кислотой, витамином Е, маслами жожоба, кокоса или ши. Кроме того, стоит заниматься фейсфитнесом, чтобы укрепить мышцы вокруг рта, улучшить контур губ и слегка увеличить их объем.
Осман подчеркнула, что важную роль играет питание и питьевой режим. В рационе должны быть источники коллагена, например рыба, морепродукты и бульоны, а также витамины А, Е и С и полезные жиры. Кроме того, важно выпивать достаточное количество воды для поддержания гидратации.