Косметолог рассказала, как сохранить объем губ без инъекций

21 апреля 2026, 08:49

Косметолог Осман: Сохранить объем губ с возрастом помогут бальзамы с витамином Е

Спасти губы от потери объема с возрастом поможет питьевой режим, а также бальзамы с гиалуроновой кислотой и витамином Е. Об этом рассказала пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Осман.





По словам эксперта, пик объема губ приходится на 16 лет, после чего в год происходит потеря 1% коллагена, который отвечает за упругость кожи. А это неизбежно ведет к их уменьшению.





«После 40 лет снижается уровень эстрогенов, из-за чего ухудшается увлажненность кожи. Подкожная жировая ткань истончается, мышцы вокруг рта ослабевают, а уровень гиалуроновой кислоты падает. Совокупность этих факторов приводит к постепенному "съеданию» губ"», — предупредила Осман в разговоре с Life.ru.