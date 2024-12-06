Косметолог предупредила россиян об опасности блеска для губ

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Зимой у россиян возникает проблема с губами — на них появляются трещины и чувствуется зуд. Чтобы избежать этого, многие пользуются специальными блесками для увлажнения.
Однако врач-дерматовенеролог, косметолог Ольга Рябова в беседе с «Радио 1» заявила, что блески для губ в зимнее время особенно опасны, потому что они обезвоживают ткани.
По ее мнению, в зимнее время стоит отказаться от матовых и стойких помад, а пользоваться более жирными текстурами.
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«Блески могут обезболивать, особенно те, которые с плампером, которые способствуют объему губ, но обезвоживают ткани. Вместо блеска лучше использовать более плотные и жирные бальзамы из аптечных сетей», — сказала она.
По ее мнению, в зимнее время стоит отказаться от матовых и стойких помад, а пользоваться более жирными текстурами.
«Либо наносить помаду на какой-то бальзам, чтобы у вас была подложка с смягчающего средства», — посоветовала эксперт.
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Анастасия Бондарева