Москвичам рассказали, чем можно безопасно подкармливать птиц зимой
Москвичам перечислили, чем можно подкармливать снегирей, синиц и воробьёв зимой
Москвичам перечислили, чем можно подкармливать птиц зимой. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Самой безопасной подкормкой специалисты считают сырые нежареные семечки подсолнечника без соли. Птицам также подойдут неочищенное просо, овёс, пшеница и ячмень — их особенно любят воробьи и голуби. Снегирям придутся по вкусу рябина и боярышник, а синиц, дятлов, соек и поползней привлечёт кусочек несолёного сала, подвешенный на ветке.
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Жареные, солёные и сладкие угощения давать птицам нельзя — для них это ядовито. С осторожностью стоит относиться к пшену, которое при намокании разбухает и может серьёзно навредить мелким птицам. Различные сорта хлеба также под запретом, хотя есть одно исключение: мелкие белые подсушенные сухарики.
Подкармливать диких птиц на зелёных территориях можно только при сильных морозах, метелях или ледяном дожде, когда естественный корм найти трудно. В ведомстве добавили, что кормушку лучше делать из безопасного дерева, а форму продумать так, чтобы узкие отверстия и высокие бортики защищали корм от снега.