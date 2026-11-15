Москвичам рассказали, чем можно безопасно подкармливать птиц зимой

15 ноября 2026, 06:27

Москвичам перечислили, чем можно подкармливать снегирей, синиц и воробьёв зимой

Фото: iStock/Sandra Alkado

Москвичам перечислили, чем можно подкармливать птиц зимой. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.





Самой безопасной подкормкой специалисты считают сырые нежареные семечки подсолнечника без соли. Птицам также подойдут неочищенное просо, овёс, пшеница и ячмень — их особенно любят воробьи и голуби. Снегирям придутся по вкусу рябина и боярышник, а синиц, дятлов, соек и поползней привлечёт кусочек несолёного сала, подвешенный на ветке.



