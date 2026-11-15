Россиянам рассказали, как правильно подготовить дачу к зиме

15 ноября 2026, 05:00

ТАСС: Перед зимой дачникам надо слить воду из всех систем и обесточить дом

Фото: iStock/itpow

Перед зимой владельцам дач, которые не живут там постоянно, следует слить воду из всех систем, обесточить дом и перекрыть газ. Об этом в беседе с ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.