Россиянам рассказали, как правильно подготовить дачу к зиме
Перед зимой владельцам дач, которые не живут там постоянно, следует слить воду из всех систем, обесточить дом и перекрыть газ. Об этом в беседе с ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
По его словам, воду нужно спустить из труб, бойлера, бачка унитаза, стиральной и посудомоечной машин, поливочных шлангов и бочек. Если есть компрессор, систему стоит продуть — иначе оставшаяся влага при замерзании разорвёт трубы.
Аксененко также советует вынуть все вилки из розеток и отключить автоматы на вводе, кроме линий охранной и пожарной сигнализации. Холодильник нужно разморозить, а газовый вентиль — перекрыть.
Тем, кто топит печь, Аксененко рекомендует удалить золу, проверить дымоход на трещины и осмотреть разделку. Закрывать дом можно только после полного остывания углей. Чтобы не появились грызуны, из здания убирают продукты, крупы и мусор. Сам дом надо просушить, не герметизируя. Кроме того, важна подготовка участка: скос травы вокруг дома и сбор сухих веток и листьев на территории.
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