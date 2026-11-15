Зоолог перечислил лучшие способы для отпугивания медведя
Есть несколько способов, которые помогут отпугнуть медведя. О них в беседе с ТАСС рассказал кандидат биологических наук, зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.
Самым действенным средством эксперт считает обычный голос — спокойный, как в повседневной беседе. Если зверь уже приблизился и заметил человека, зоолог советует говорить с ним ровным тоном. Альтернатива: сигнальный свисток. Можно также включить на смартфоне резкую агрессивную музыку. Кречмар пояснил, что животные пугаются всего неестественного, а свист и современный трек для них особенно непривычны.
Ещё один вариант — компактный пневмогорн, издающий очень громкий звук с помощью сжатого газа. Отправляясь в лес, баллон такого устройства можно убрать в отделение рюкзака для питьевой системы, а раструб положить в карман.
Ранее Кречмар объяснил, что делать при неожиданной встрече с медведем. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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