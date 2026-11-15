Зоолог перечислил лучшие способы для отпугивания медведя

15 ноября 2026, 06:12

Зоолог Кречмар: Медведя можно отпугнуть человеческим голосом, свистком и пневмогорном

Фото: iStock/Kyslynskyy

Есть несколько способов, которые помогут отпугнуть медведя. О них в беседе с ТАСС рассказал кандидат биологических наук, зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.