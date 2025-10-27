Космический объект сгорел в небе над Москвой: подробности
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН заявила, что снятый утром 27 октября над Москвой космический объект мог быть астероидом.
Как пишет «Лента.ру», по появившимся в сети видео специалисты ИКИ проанализировали материалы, но не смогли дать окончательный ответ о природе сгоревшего тела.
По оценкам учёных, его скорость составляла от 14 до 30 км/с, что соответствует гипотезе о пролёте астероида. Вероятная траектория проходила в 350–700 км к северу от Москвы. Вместе с тем объект проявил ряд признаков, типичных для искусственных аппаратов — в частности, сильную фрагментацию, а длительное наблюдение в небе для астероида нетипично.
Учёные также удивились, что основная масса сообщений пришла из Москвы, а не из Санкт‑Петербурга или городов на предполагаемой траектории, таких как Вологда и Череповец, поэтому пока природу объекта однозначно установить нельзя.
Читайте также: