Космический объект сгорел в небе над Москвой: подробности

27 октября 2025, 19:00

ИКИ РАН: Сгоревший в московском небе объект мог быть астероидом

Фото: istockphoto/MARHARYTA MARKO

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН заявила, что снятый утром 27 октября над Москвой космический объект мог быть астероидом.