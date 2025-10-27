Вулкан на Камчатке проявил опасную активность
Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс дважды за день. Ввиду его активности ввели «оранжевый» код авиационной опасности. Об этом сообщается в телеграм-канале Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Первый выброс произошел в 10:40 по местному времени (01:40 мск). Его высота достигла 2,4 км над уровнем моря. Шлейф распространился на 36 километров к юго-востоку от вулкан.
Второй выброс произошел в 12:59 по местному времени (3:59 мск). Его высота достигла 3,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился на 77 километров на восток-юго-восток.
Вулкан Крашенинникова — это стратовулкан на Камчатке, который находится на территории Кроноцкого заповедника. Его абсолютная высота составляет 1856 метров.
