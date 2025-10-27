Вулкан на Камчатке проявил опасную активность

27 октября 2025, 08:58

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел дважды за день

Фото: РИА Новости/Наталия Акбирова

Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс дважды за день. Ввиду его активности ввели «оранжевый» код авиационной опасности. Об этом сообщается в телеграм-канале Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.