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«‎Космический путь»: Личная жизнь, биография и детство репера MACAN

06 октября 2024, 09:00
Фото: соцсети MACAN

Фото: соцсети MACAN

В России много талантливых рэперов, но не всем удается достичь успеха. MACAN (Андрей Косолапов) завоевал огромную популярность среди молодежи.
В материале «Радио 1» расскажем о том, как этот рэп-исполнитель начал свою карьеру, о его детстве, личной жизни и самых популярных хитах.

Детство MACAN

Будущий артист родился в столице в благополучной семье. Его отец сначала занимался бизнесом, а затем увлекся режиссурой, снимая фильмы для благотворительных фондов.



Родители старались обеспечить своих детей всем необходимым — у Косолапова есть три младшие сестры. По его воспоминаниям, на день рождения он всегда получал замечательные подарки, в том числе двухместную игрушечную машинку.

Прежде чем рэпер Macan выпустил свой сингл «Май», он посещал музыкальную школу, но занятия казались ему скучными. Гораздо больше его увлекали занятия в спортивной секции самбо, которые помогали ему выпустить накопившуюся энергию и научили дисциплине и умению постоять за себя.

Фото: iStock/Venerala

Подросток с удовольствием слушал треки Snoop Dogg и Eminem, а позже заинтересовался творчеством Басты и Шокка. Музыка стала его главной страстью, и уже в одиннадцать лет Macan начал писать свои первые тексты песен в стиле классического пацанского рэпа. Однако к тому времени он стал менее примерным учеником: начал пропускать занятия и хулиганить, а в девятом классе оказался в полиции после драки с одноклассником.

Родители не одобряли увлечение сына и его поведение, надеясь, что он изменится и завершит обучение в вузе. В ответ на это Macan решил отложить музыку и поступил в РАНХиГС на юридический факультет, но с первых дней учебы понял, что не видит себя в этой профессии. Поступление стало лишь способом прекратить конфликты в семье.

Начало карьеры рэпера MACAN

Первые композиции артист выпустил в социальных сетях под псевдонимом Young Chaser в 2018 году. Синглы «Parliament» и «На парусах» не принесли ему особого успеха, но это не остановило молодого таланта.

В следующем году Macan выпустил треки «На меня» и «М16», а также представил свой дебютный альбом «1000 км до мечты». Его песни, наполненные трогательной лирикой и переживаниями из-за разбитого сердца, нашли отклик у молодежи и стали популярными.

Фото: iStock/bernardbodo

Критики отмечают, что творчество молодого исполнителя характеризуется хорошо структурированными и понятными композициями, припевы которых легко запоминаются.

Макан создал свой узнаваемый стиль, сочетающий мелодичные вступления с быстрым ритмичным флоу в начале. Он обращается к слушателям напрямую, привлекая их своей искренностью, простотой языка и отсутствием попыток навязать свое мнение.

Главные хиты MACAN

Одна из самых популярных песен MACAN – «Буду пьяным молодым», которая стала настоящим хитом. Эта композиция завоевала сердца слушателей благодаря своей запоминающейся мелодии и трогательной лирике.

Кроме того, большой популярностью пользуется трек Macan, выпущенный совместно с исполнителем A.V.G под названием «Привыкаю», а также треки «asphalt 8» и «Как je».

Личная жизнь MACAN

Артист предпочитает не делиться подробностями личной жизни, но известно, что его первой музой была Даяна Погосова. После расставания в 2019 году они остались друзьями.

В 2020 году MACAN заявил, что его сердце свободно и он мечтает о семье. Зимой 2023 года появились слухи о его романе с Николь Сахтариди, но официального подтверждения не было. Ему также приписывали отношения с Валей Карнавал.

В интервью в 2024 году рэпер высказал требования к своей избраннице, осудив девушек за откровенные фото. Это вызвало критику со стороны поклонников, которые указали на противоречия между его словами и поведением Николь. В ответ MACAN объяснил, что говорил только за себя и не одобряет подобный контент.

Позже в интернете появились фотографии рэпера с девушкой, его поклонники предположили, что у него новые отношения с экс-участницей шоу «Невеста. Экстра любовь» Марией Мотиной.

MACAN сейчас

В 2024 году MACAN отправился в тур по России. С октября он планирует посетить как минимум 11 городов, среди которых Владивосток, Смоленск, Архангельск, Новосибирск и другие.

«Ты идешь, и в какой-то момент тебе говорят, что все билеты на твой концерт проданы. Когда треки залетают в чарты, когда люди тебе пишут огромные сообщения «твоя музыка меня спасает», ты понимаешь, что все не зря, и это космический, я считаю, путь», — отмечает артист.

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#статьи
Московской области 95 лет: Топ-4 впечатляющих фактов о Подмосковье
06 октября 2024, 08:00

Фото: istockphoto / VasKhomchin

6 октября Московская область отмечает свой 95-летний юбилей. В честь этого события «Радио 1» подготовило необычные и интересные факты о любимом регионе.

Впечатляющий масштаб Подмосковья


Московская область стала домом для почти 8 миллионов 700 тысяч человек. Для сравнения, население Швейцарии составляет чуть менее 8,6 миллиона, а вся Хорватия могла бы разместиться на территории региона не один, а целых два раза. Интересно, что все жители Словении смогли бы разместиться в Подмосковье в четырехкратном размере.

Фото: istockphoto / JackF

Расширяя географический кругозор, нельзя не отметить, что Дания, Нидерланды, Швейцария, Армения, Молдавия, Израиль, Черногория и Катар — все эти страны имеют меньшую площадь, чем Московская область, причем некоторые из них более чем в два раза! Это ещё раз подчеркивает масштаб региона и его значимость на карте мира.


Подмосковье — колыбель космонавтики


Но Подмосковье — это не только численность населения и площадь. Регион стал одной из колыбелей российской космонавтики. Город Королев Московской области в середине XX века стал центром разработки пилотируемых космических кораблей.

Именно здесь, в Особом конструкторском бюро №1, ныне известном как Ракетно-космическая корпорация «Энергия», под руководством выдающегося ученого Сергея Павловича Королева началась работа над первой моделью космического корабля «Союз».

Сегодня, спустя десятилетия, «Союз» остается одним из основных транспортных средств, на которых человечество добирается до Международной космической станции, что говорит о высокой планке профессионализма и технологий, заложенных в основу подмосковной космонавтики

Фото: Фото: istockphoto / Armastas


Край рукоделия


Московская область — край мастеров и рукодельниц. Она известна своими народными промыслами и мастерством местных жителей.

Здесь находятся известные города и поселения, такие как Гжель, Павловский Посад, Жостово, Клин и Сергиев Посад. Они славятся своими уникальными изделиями и традициями. Эти места привлекают туристов со всего мира, так как демонстрируют разнообразие и высокое качество продукции, созданной руками мастеров.

Фото: istockphoto / trofimich



Дно океана


Много лет назад территория современной Московской области была морским дном. В реках и ручьях до сих пор находят древние окаменелости.

В течение палеозойской и мезозойской эры, которая охватывает период от 400 до 135 миллионов лет назад, территория Подмосковья несколько раз подвергалась затоплению морем, формируя обширные мелководные болота с богатой растительностью. Например, Раменский район некогда находился на дне Карбонового моря, о чем свидетельствуют многочисленные находки раковин моллюсков, кораллов и следов беспозвоночных существ, зафиксированные в известняковых и глинистых слоях осадочных пород.

Фото: istockphoto / chaluk

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#московская область
#подмосковье
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#население
#статьи
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Лерчек дала признательные показания на первом допросе
Лерчек дала признательные показания на первом допросе
06 октября 2024, 06:40

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) дала признательные показания на первом допросе, но позже отказалась от признания. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС, получив информацию от сотрудников правоохранительных органов.
Согласно сообщению, Лерчек призналась в совершении валютных операций, в ходе которых она по поддельным документам переводила деньги на счет нерезидента России.

Валерия и Артем Чекалины, которые являются мужем и женой, подверглись новому уголовному преследованию за свой развод. Инфлюенсер забыла заплатить дополнительные налоги за фитнес-приложение, выпущенное в Дубае.

В начале октября в Москве сообщили, что Валерия и Артем Чекалины незаконно вывели из России более 250 миллионов рублей.

Утром 3 октября стало известно, что блогеры задержаны на 48 часов. Тогда же был задержан и третий фигурант дела, соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Изначально следователи планировали задержать только Вишняка, но после очной ставки и допроса решили задержать и бывшую жену Чекалиных, которая помогла ему вывести через Дубай около 1 миллиона долларов в 2024 году и 250 миллионов рублей в 2022 году.

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#блогер
#уголовное дело
#суд
#налоги
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Стала известна «Мисс Россия-2024»
Титул «Мисс Россия-2024» завоевала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии
06 октября 2024, 05:25

Фото: iStock/AlexanderLipko

18-летняя Валентина Алексеева из Республики Чувашия завоевала титул «Мисс Россия-2024». Финал конкурса состоялся в субботу 5 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village», сообщает «Лента.ру».
Победительница получила корону и приз в размере 1 миллиона рублей. Миронова будет представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» в Мексике 16 ноября.

Титул «Первая вице-мисс Россия» стала Ирина Миронова из Тольятти, «Вторая вице-мисс» – Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга. Она же получила наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании. Обладательницы второго и третьего места получат стипендию на обучение в одном из российских вузов.

Ангелина Горбунова из Саратовской области также выиграла новую специальную награду от корейской косметической компании Atomy. Она получит титул «Мисс Atomy» и станет послом бренда.

1 октября организаторы конкурса «Мисс Россия» объявили имена и фотографии 50 финалисток конкурса «Мисс Россия 2024». По словам директора конкурса Анастасии Беляк, на конкурс 2024 года было подано рекордное количество заявок – более 85 000.

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#санкт-петербург
#чувашия
#награда
#косметика
#конкурс
#москва
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В России предложили ввести уголовное наказание за порчу, гадание и привороты
Депутат НД Спиридонов: порча, гадание и привороты должны быть наказуемы
06 октября 2024, 03:02

Фото: IStock/HappyNati

В России собираются ввести уголовное наказание за порчу, гадания и проклятия. Инициатива была предложена депутатом государственной Думы Александром Спиридоновым в эфире телеканала «Спас».
Он заявил, что любая попытка причинить вред жизни или здоровью другого человека должна быть, с точки зрения закона, синонимом попытки причинения вреда.

«Навести порчу, вернуть любимого человека, проблемы со здоровьем на других людей навести. Это уже не просто погадать, это попытка воздействовать на другого человека», – парламентарий.

Спиридонов добавил, что он и священник Федор Лукьянов активно выступают против пропаганды магических фокусов. По мнению Спиридонова, необходимо ограничить доступ россиян к информации о гаданиях, астрологии и экстрасенсорных услугах, чтобы «вычеркнуть» их из обихода.

Недавно стало известно, что в Тюмени поймали гадалку, которая угрожала россиянке деньгами от имени заколдованного мужчины.

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#карты
#закон
#депутат
#госдума
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В Нотр-Даме завершили установку колоколов
В Нотр-Даме завершили установку всех восьми колоколов
06 октября 2024, 02:18

Фото: iStock/gbarm

В соборе Богоматери Нотр-Дам в Париже завершена установка восьми колоколов, отправленных на реставрацию после пожара 2019 года. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати, информирует BFMTV.
«Еще один важный и символический шаг вперед, 64 дня до открытия!», – написала политик.

Дати подчеркнула, что с башни собора в Париже «верующие и парижане снова смогут услышать звон колоколов».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери, восстановленный после пожара, откроется для посетителей 8 декабря. 25 декабря отреставрированный крест был возвращен на крышу Нотр-Дама. Строительные леса в соборе постепенно снимаются.

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#франция
#реставрация
#эммануэль макрон
#пожар
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В России начнут преподавание кибербезопасности
«Известия»: в 2024 году в школах и вузах начнут преподавать кибербезопаность
06 октября 2024, 01:30

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Уже в 2024 году в российских школах и университетах начнут преподавать кибербезопасность. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
Отмечается, что курсы по кибербезопасности были разработаны совместно с Министерством образования. Необходимость таких уроков объясняется участившимися случаями мошенничества с использованием цифровых технологий.

«Для популяризации идей борьбы с финансовым мошенничеством среди детей и студентов разрабатываются материалы для проведения занятий по тематике киберграмотности и кибербезопасности, чтобы не только рассказать об основных схемах работы мошенников, но и в игровой форме отработать навыки быстрого и осознанного распознания противоправных действий на финансовом рынке», – отметили в Минфине.

В рамках курса студенты узнают, как защитить свои персональные данные, как бороться с социальной инженерией, что такое фишинг и дропперство, подчеркивается в материале.

В июне участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили вопросы кибербезопасности и искусственного интеллекта. Особое внимание было уделено экономической безопасности государств с точки зрения защиты прав граждан в интернете.

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#кибербезопасность
#уроки
#минобразования
#минфин
#мошенничество
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Ираидин день 6 октября: Почему нельзя хвалить чужие успехи и жаловаться на проблемы
06 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

6 октября отмечается Ираидин день и посвящён он памяти святой мученицы Ираиды. В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 6 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Ираидин день — история


История Ираидина дня связана с жизнью святой мученицы Ираиды, которая жила в III веке в Александрии. Ираида была христианкой и славилась своей верностью и преданностью Богу, несмотря на гонения и преследования христиан в то время.

Согласно преданию, однажды Ираида отправилась к источнику воды, чтобы наполнить кувшины. Там она встретила группу мужчин, которые искали укрытие от преследователей. Они рассказали ей о своей вере и попросили спрятать их. Ираида согласилась и помогла им, несмотря на опасность для себя. Вскоре после этого она была арестована и подвергнута пыткам за свою помощь христианам. Однако Ираида оставалась твердой в своей вере и отказалась отречься от Христа.

Ираида стала символом стойкости и веры, её имя почитается в церкви, а её жизненный путь служит примером для многих верующих.

Традиции

Одна из основных традиций – это посещение церкви для молитвы и поклонения святой Ираиде. Также в этот день принято совершать добрые дела и помогать нуждающимся. Ещё одна традиция – это семейные встречи и трапезы.

Фото: iStock/Igor Klyakhin

Что можно делать 6 октября 2024

В Ираидин день хозяйки пекли традиционные лепешки с картофелем, известные как наливушки. Для этого толченый картофель смешивали с яйцом и небольшим количеством молока, затем выкладывали на ржаную лепешку и заворачивали края. Эти лепешки первыми пробовали дети. В этот день также старались проводить время в дружеской компании.

Фото: iStock/Galiyah Assan

Что нельзя делать 6 октября 2024

В Ираидин день не рекомендуется хвалить чужие успехи, достаток или внешнюю привлекательность. Также не следует жаловаться на свои проблемы, чтобы не привлечь дополнительные трудности. Запрещается одалживать деньги и считать их, строить планы или приобретать новые вещи.

Фото: iStock/Mikhail Ognev

Приметы на погоду 6 октября

Много желудей — зима будет теплой, а лето богатым на урожай;

Сухая почва — снег уйдет быстро;

Листья на вишневом дереве — снег растает от оттепели.

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#статьи
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Telegram создаст аналог YouTube в своём приложении
05 октября 2024, 21:33

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Мессенджер Telegram анонсировал создание аналога YouTube в своём приложении. Компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание нового видеохостинга, сообщает Telegram-канал «Telegram Contents».
Отмечается, что конкурс на создание медиаплеера с нуля продлится до 25 октября. Перед разработчиками поставили задачу внедрить в версию мессенджера для iOS медиаплеер с поддержкой потоковой передачи HLS, чтобы можно было просматривать видео и прослушивать музыку.

В компании также добавили, что новая разработка должна полностью заменить используемый сейчас в Telegram AVPlayer.

Из сообщения компании также следует, что окончательная версия не должна вызвать проблем с производительностью, нестабильностью мессенджера или воспроизведения мультимедиа.

Результаты конкурса будут подведены в ноябре. Призовой фонд составил 50 тысяч долларов. Принять участие могут все желающие.

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Певец Джек Колвелл умер за три недели до 35-летия
Певец Джек Колвелл умер после анонса нового музыкального альбома
05 октября 2024, 20:59

Фото: iStock/jorgeantonio

Австралийский певец Джек Колвелл скончался спустя несколько дней после анонса нового музыкального альбома. Музыканту было 34 года. Об этом сообщил 5 октября портал News.com.
Как выяснилось, успешный певец скончался 3 октября. А 26 октября ему должно было исполниться 35 лет. Причина смерти музыканта пока неизвестна. Последний пост Джек Колвелл опубликовал в соцсети X 24 сентября. Тогда он как раз анонсировал выход нового альбома.

Первую студийную пластинку под названием Swandream Колвелл записал в 2020 году. За пять лет до первого альбома Колвелл выпустил дебютный сингл Don't Cry Those Tears, который тогда стал одним лучших австралийских релизов года.

Ранее сообщалось о гибели бывшего главного редактора мультипликационной студии «Союзмультфильм» — Татьяна Папорова умерла 5 октября в возрасте 82 лет.

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