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В Химках завершили капитальный ремонт трех дорог

28 июня 2024, 19:21
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках завершили капитальный ремонт трёх дорог: улицы Панфилова, Молодёжного проезда и Юбилейного проспекта. В ближайшее время будет нанесена разметка. Об этом заявил заместитель главы городского округа Николай Батышев на совещании, сообщили в пресс-службе городской администрации.


Всего обновили около 40 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, проведя фрезеровку старого асфальта и регулировку люков. Кроме того, в Химках ведутся работы по оборудованию народных троп в Лунёво и Кутузовском, где укладывают двухметровый асфальт и устанавливают бортовой камень.

Дорожные службы также модернизируют дворовые территории, обновляя асфальт и устанавливая новый бортовой камень. В Новых Химках работы завершены, а в Сходне они начнутся на следующей неделе. Продолжается комплексное благоустройство на шести адресах в Старых и Новых Химках, Подрезкове и Сходне, где уже устанавливают детские площадки.

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#благоустройство
#асфальт
#детские площадки
#дорожные службы
Более 170 культурно-массовых мероприятий проведут в Химках на следующей неделе
28 июня 2024, 19:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В городском округе Химки на следующей неделе проведут более 170 культурных, спортивных и образовательных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ожидается, что активное участие в мероприятиях примет более 1500 юных химчан. Подробный план на общегородском совещании при участии главы округа Дмитрия Волошина представила заместитель Анна Ватутина.

По словам Ватутиной, в парках Толстого, «Дубки», Величко в Сходне будут проводиться масштабные развлекательные программы. Юные химчане смогут поиграть в настольные игры, принять участие в мастер-классах, уроках рисования, викторинах, спортивно-оздоровительных и детских анимационных программах.

Уточняется, что на 7 спортивных объектах в Химках также будут проведены специальные работы.

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Ученые сообщили о начале мощной магнитной бури
ТАСС: возмущение магнитного поле Земли сильно возросло
28 июня 2024, 18:14

Фото: IStock/murat4art

Ученые зарегистрировали возмущение магнитного поля Земли в пятницу, которое уже достигло сильного уровня. Об этом сообщили ТАСС в центре мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).
По данным экспертов, магнитная буря на Земле достигла третьего уровня из пяти, где первый показатель оценивается как «слабый», а пятый как «экстремально сильный». В связи с этим возможно наступление проблем с электроникой, в частности спутниковой навигации и высокочастотной радиосвязи. Могут сбоить и автоматически срабатывать тревоги предохранительных систем.

В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния, где именно — не уточняется.

В марте кандидат физико-математических наук из Уфы Фарит Закирьянов опроверг информацию о влиянии магнитных бурь на человека. По его словам, данное явление не оказывает серьезного воздействия на живые организмы, так как изменение величины магнитного поля незначительно.

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#ученые
#техника
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Опубликован список стран, где туристам запрещено загорать топлес
Daily Star назвала страны, где позагорать топлес не получится
28 июня 2024, 18:04

Фото: IStock/Ridofranz

Британский таблоид Daily Star опубликовала список стран, на пляжах которых загорать топлес не приветствуется.
В число стран с запретом обнажаться на пляже относятся Тунис, Египет и Марокко.

Страной с наиболее жесткими ограничениями является ОАЭ. Там запрещено не только загорать топлес, но и носить бикини за пределами пляжа — за это наказывают тюремным заключением на срок до шести месяцев. За публичную наготу наказание предусмотрено и на Мальте — нарушителя обяжут выплатить штраф в размере 700 евро

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#турист
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В Химках проведут работы по улучшению теплоснабжения
28 июня 2024, 18:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Работы, направление на улучшение теплоснабжения, проведут по 11 адресам городского округа Химки на следующей неделе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
О ходе подготовки к отопительному сезону доложил главе округа Дмитрию Волошину генеральный директор ТСК «Мосэнерго» Сергей Чубаров.

«Ремонтно-восстановительные работы проведут в четырёх котельных и пяти центральных тепловых пунктах. Специалисты заменят запорную арматуру, отремонтируют теплообменники и обновят насосы теплоносителей», — сказал Сергей Чубаров.
Он подчеркнул, что эти меры улучшат теплоснабжение 178 домов, где живут более 80 тысяч человек.

Кроме того, в округе продолжится работа по замене ветхих участков тепловых сетей.

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#теплоснабжение
#теплотрасса
#химки
#ремонт
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Тепловой купол 2024: чего опасаются в США и грозит ли аномальная жара Москве
Тепловой купол в России и Москве в июле 2024: будет ли аномальная жара
28 июня 2024, 18:00

Фото: istockphoto/SUNG YOON JO

Синоптики предрекают США аномально жаркое лето, которое может губительно сказаться на здоровье людей. Кроме того, появилась информация о неком тепловом куполе, который может накрыть страну. Стоит ли ожидать экстремальных температур в России и каким будет лето 2024 расскажет редакция «Радио 1» .

Тепловой купол: что это за явление


Тепловым куполом называют природное явление, при котором область высокого давления фиксируется над определенной территорией и удерживает над ней тепло. Синоптики сравнивают тепловой купол со стоящей на газу кастрюлей, накрытой крышкой. Явление, как правило, длится несколько суток, но иногда задерживается на длительный срок.

Тепловой купол над США в 2024 году


Аномальная жара, которая может навредить людям, вероятно, придет в США уже в этом году. Об этом свидетельствуют данные американских исследователей. По прогнозам синоптиков, более 260 миллионов жителей и туристов США могут пострадать из-за так называемого теплового купола. Рекордно высокие температуры ожидаются на северо-востоке страны.

Национальная метеорологическая служба США называет это явление «ловушкой жара». В этом году США столкнется с подобной ловушкой необычно рано. Согласно прогнозам синоптиков, природное явление в конце июня пойдет на восток от Великих озер в сторону Новой Англии. Тепловой купол принесет с собой палящее солнце и температуру до 41 °C. Ночные температуры будут на уровне 20 °C.

Будет ли тепловой купол накрывать Россию и Москву


Прежде появилась информация о том, что тепловой купол накроет Россию, однако центр «Фобос» поспешил эту информацию опровергнуть. В беседе с РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о том, что тепловой купол России не грозит, однако температура воздуха будет чуть выше нормы. При этом, по словам эксперта, ожидать экстремальной жары не стоит.

Тишковец предупредил, что в Европе действительно будет жарко, поэтому ехать туда в туристических целях он не рекомендовал.

По его словам, в Южной Европе уже к концу недели будет 40, 45 °С, местами до 45... 50 °С.


Прогноз жары в июле 2024


Синоптики заверили, что тепловой купол не придет в Россию, однако в некоторых районах Краснодарского края все же будет наблюдаться аномальный зной. Например, на черноморских курортах Кубани в первую неделю июля температура воздуха даже в тени будет составлять плюс 31-33.
К концу июля во многих регионах России пройдут дожди, которые сгладят климатическую обстановку.

Прогноз на лето в Москве и Подмосковье


Жара в июле 2024 года в Москве и Подмосковье будет умеренной. Средний температурный фон в середине лета 2024 окажется на 2-3 градуса выше среднемесячной температуры июля, местами возможны кратковременные осадки и грозы, однако преимущественно в столице будет 24-25 градусов тепла.

Завершится второй месяц лета в столичном регионе комфортной погодой с температурой 23-27 и отсутствием осадков.

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Чернышенко назвал срок отмены роуминга между Россией и Белоруссией
28 июня 2024, 17:43

Фото: iStock / sezer ozger

Роуминг между Россией и Белоруссией рассчитывают отменить до конца этого года.
Такой срок назвал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, российские операторы уже подтвердили готовность к отмене роуминга, и сейчас идут переговоры с белорусскими операторами.
«Мы планируем, что до конца года это произойдет, как нам поручили президенты России и Белоруссии», – сказал Чернышенко, отвечая на вопрос «Известий».
Как напоминает издание, работа по отмене роуминга между двумя странами началась в 2017 году. С апреля 2022-го была отменена плата за определённое количество входящих вызовов в роуминге. 24 мая Владимир Путин заявил, что вскоре внутри Союзного государства будет отменён роуминг сотовой связи.

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#белоруссия
#телефон
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Москалькова призвала обучать мигрантов русскому языку до их приезда
28 июня 2024, 17:42

Фото: iStock/Oleg Elkov

Мигрантов нужно обучать российскому законодательству и русскому языку до их приезда в Россию, заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.
«Мы ценим соблюдение наших законов. Важно проводить разъяснительную работу в странах, откуда приезжают мигранты, таких как Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. Необходимо, чтобы существовали организации, знакомящие людей с нашими законами и проводящие соответствующее обучение», — отметила Москалькова.
Она также подчеркнула важность знания русского языка мигрантами и отметила, что было бы полезно, если бы в их странах существовали образовательные учреждения, подготавливающие к выезду в Россию и обучающие русскому языку.

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#казахстан
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#обучение
#мигранты
#узбекистан
#сво
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Глава Химок Волошин вручил аттестаты выпускникам округа
28 июня 2024, 17:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

33 человека закончили в этом году школу №30 в Химках, четверо из них — с медалью. Аттестаты выпускникам вручили глава городского округа Дмитрий Волошин и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Дорогие ребята, учитесь, трудитесь и добивайтесь успехов. Мы верим в вас. Вы – будущее округа, региона, страны» — напутствовал выпускников Дмитрий Волошин.
Успехов ребятам также пожелали депутат Госдумы Ирина Роднина и депутат Мособлдумы Михаил Раев.

«Желаю добиваться тех результатов, которые вы ставите перед собой, и всегда идти к намеченной цели», — сказала Ирина Роднина.
Школа №30 является одной из ведущих в округе Химки. Её ученики регулярно участвуют в региональных и всероссийских олимпиадах.

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#химки
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#выпускники
#школа
#поздравление
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Рассыпчатый плов на сковороде: как приготовить и какие нужны ингредиенты
28 июня 2024, 17:26

Фото: istock/from_my_point_of_view

Для приготовления плова подойдет любое мясо, поэтому блюдо является универсальным и подходит на каждый день. О том, как сделать плов рассыпчатым и с чем его лучше подать расскажет редакция «Радио 1».

Какие ингредиенты нужны для плова

  • Мясо (в этом рецепте – курица) — 500 г
  • Рис — 500 г
  • Морковь — 500 г
  • Репчатый лук — 2 головки
  • Чеснок — 1 головка
  • Растительное масло — 130 мл
  • Соль, черный и красный перец — по вкусу
  • Хмели-сунели — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.

Как приготовить плов с курицей на сковороде


  1. Лучше всего готовить плов из куриных бедер. Каждое бёдрышко можно разделить на 3-4 части.
  2. Затем лук и морковь нужно очистить от кожуры и ополоснуть в проточной воде.
  3. В широкую сковороду нужно налить немного растительного масла и разогреть до горячего состояния. Подготовленная курица выкладывается на сковороду и жарится на сильном огне до золотистой корочки. Примерно это 4-5 минут.
  4. Очищенные лук и морковь необходимо измельчить.
  5. Лук нарезается полукольцами, а морковь режется тонкими брусочками.
  6. В сковороду к обжаренной курице следующим шагом добавляются лук и морковь.
  7. Далее курицу нужно посолить и поперчить, после чего обжаривать 2-4 минуты.
  8. Затем в сковороду добавляется немного воды.
  9. В центр устанавливается головка чеснока и сковорода накрывается крышкой. Тушится мясо на небольшом огне минут 10-15.
  10. Промытый ранее рис добавляется в сковороду.
  11. Горячей воды нужно налить так, чтобы она была немного выше уровня риса. В центре также должен находится чеснок. Далее сковорода накрывается крышкой и плов готовится 20-25 минут. За это время рис впитает в себя всю жидкость.


Фото: istock/elena_hramowa

Как и с чем подавать плов


Плов нужно подавать горячим, но перед этим следует дать ему настояться в течение 10-15 минут. К плову из курицы можно подать свежие овощи и ароматную зелень. Чай также станет отличным дополнением к сытному, рассыпчатому плову.

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