В Химках завершили капитальный ремонт трех дорог

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В Химках завершили капитальный ремонт трёх дорог: улицы Панфилова, Молодёжного проезда и Юбилейного проспекта. В ближайшее время будет нанесена разметка. Об этом заявил заместитель главы городского округа Николай Батышев на совещании, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Всего обновили около 40 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, проведя фрезеровку старого асфальта и регулировку люков. Кроме того, в Химках ведутся работы по оборудованию народных троп в Лунёво и Кутузовском, где укладывают двухметровый асфальт и устанавливают бортовой камень.
Дорожные службы также модернизируют дворовые территории, обновляя асфальт и устанавливая новый бортовой камень. В Новых Химках работы завершены, а в Сходне они начнутся на следующей неделе. Продолжается комплексное благоустройство на шести адресах в Старых и Новых Химках, Подрезкове и Сходне, где уже устанавливают детские площадки.
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