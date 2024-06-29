В Химках выпускникам школы-интерната «Кадетский корпус» вручили аттестаты 

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В Химках прошел выпускной вечер для одиннадцатиклассников школы-интерната «Кадетский корпус». Выпускников поздравили родители, друзья и учителя. С приветственными словами выступили представители Следственного комитета России, протоиерей Андрей (Гахов) и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
«Для нас большая честь поздравить выпускников, достигших высоких результатов в учебе. Вы наша гордость и будущее. Не забывайте принципы, которые вам привили педагоги и родители», - отметил Сергей Малиновский.Мероприятие завершилось вокальными и танцевальными номерами. Директор школы-интерната Людмила Суслова пожелала выпускникам верить в себя, стремиться к целям и помнить учителей.
Сергей Малиновский напомнил, что первый кадетский класс на базе школы-интерната был создан в 2009 году по инициативе Александра Бастрыкина. Сейчас здесь обучаются более 250 воспитанников.
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