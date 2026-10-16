Синоптик посоветовал московским водителям не торопиться с заменой резины

16 октября 2026, 00:58

Синоптик Шувалов посоветовал москвичам менять летнюю резину на зимнюю в ноябре

Фото: iStock/Scharfsinn86

Смену летней резины на зимнюю стоит отложить до середины ноября. Об этом беседе с РИА Новости рассказал Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





Свои рекомендации специалист объяснил повышенной температурой воздуха в начале последнего осеннего месяца. Согласно его прогнозу, столбики термометров в столице будут держаться выше +5 °C.



«Поэтому я рекомендовал бы просто более внимательно относиться к прогнозам погоды и сдвинуть замену резины на зимнюю на середину ноября. Наверное, здесь по температурному режиму и по осадкам это будет уже разумно», — пояснил Шувалов.