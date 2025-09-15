«Бестолковые размышления»: Глава Чечни ответил Пугачевой после ее хвалебных слов о Дудаеве
Глава Чечни Рамзан Кадыров резко осудил высказывания певицы Аллы Пугачевой о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия* Джохаре Дудаеве. В своем Telegram-канале он указал, что «враги народа и предатели» не имеют права размышлять о самом тяжелом периоде для чеченского народа.
Напомним, что ранее в интервью Пугачева заявила, что знала ичкерийского лидера. Она назвала его «приличным и порядочным человеком» и выразила сожаление о гибели Дудаева.
Вечером 15 сентября Кадыров объяснил, почему он считает слова певицы недопустимыми. По его словам, амбиции Дудаева и наплевательское отношение к судьбе чеченского народа привели к росту бандитизма, а также финансовому упадку в республике.
«О том, какой был Дудаев и какую пользу он принёс, в первую очередь, нужно бы спросить самих чеченцев. (...) В стране был кризис, а в республике — и того хуже», — отметил он.Как известно, в 1991 году Джохар Дудаев силой захватил власть в Чечне, затем провозгласил независимость. Его отказ от переговоров с Москвой привёл к Первой чеченской войне.
«Война унесла сотни тысяч жизней, многих оставила инвалидами. Так что это жалкое пустословие артистки, которая абсолютно не разбирается в теме, лучше бы оставить где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ», — подвел итог Кадыров.Ранее сообщалось, что адвокат Александр Трещёв подал в суд на певицу Аллу Пугачёву после ее громкого заявления в интервью. Он требует взыскать с неё 1,5 миллиарда рублей.
*Чеченская Республика Ичкерия (ЧРИ) — запрещенная в России террористическая организация
