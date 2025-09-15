«Бестолковые размышления»: Глава Чечни ответил Пугачевой после ее хвалебных слов о Дудаеве

15 сентября 2025, 23:06

Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился положительным словам Пугачевой о Дудаеве

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко осудил высказывания певицы Аллы Пугачевой о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия* Джохаре Дудаеве. В своем Telegram-канале он указал, что «враги народа и предатели» не имеют права размышлять о самом тяжелом периоде для чеченского народа.





Напомним, что ранее в интервью Пугачева заявила, что знала ичкерийского лидера. Она назвала его «приличным и порядочным человеком» и выразила сожаление о гибели Дудаева.



Вечером 15 сентября Кадыров объяснил, почему он считает слова певицы недопустимыми. По его словам, амбиции Дудаева и наплевательское отношение к судьбе чеченского народа привели к росту бандитизма, а также финансовому упадку в республике.



Алла Пугачёва (Фото: Instagram** @maxgalkinru)



«О том, какой был Дудаев и какую пользу он принёс, в первую очередь, нужно бы спросить самих чеченцев. (...) В стране был кризис, а в республике — и того хуже», — отметил он.

«Война унесла сотни тысяч жизней, многих оставила инвалидами. Так что это жалкое пустословие артистки, которая абсолютно не разбирается в теме, лучше бы оставить где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ», — подвел итог Кадыров.